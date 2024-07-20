Россия снова атаковала "Шахедами": хронология 878 дня войны

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 878 сутки. Россия продолжает обстреливать украинские города.

В ночь на 20 июля россияне запускали "Шахеды". Об этом и других важных событиях 24 Канал рассказывает в материале.

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