Россия снова атаковала "Шахедами": хронология 878 дня войны
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 878 сутки. Россия продолжает обстреливать украинские города.
В ночь на 20 июля россияне запускали "Шахеды". Об этом и других важных событиях 24 Канал рассказывает в материале.
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В ночь на 20 июля Россия атаковала энергообъект на Конотопщине "Шахедами". Последствия вражеской атаки ликвидируются. Еще один из вражеских беспилотников был уничтожен силами противовоздушной обороны. В ночь на 20 июля российские войска атаковали Киев ударными БпЛА. В результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков дрона. Они зафиксированы в Соломенском районе столицы. Сейчас информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Полтавская область снова попала под удар врага в ночь на 20 июля. В Миргородском районе была повреждена гражданская инфраструктура. По предварительной информации, без пострадавших.
Враг обстрелял энергообъект на Сумщине
"Шахеды" атаковали Киев
Россияне атаковали Полтавскую область
В ночь на 20 июля Россия атаковала энергообъект на Конотопщине "Шахедами". Последствия вражеской атаки ликвидируются.
Еще один из вражеских беспилотников был уничтожен силами противовоздушной обороны.
В ночь на 20 июля российские войска атаковали Киев ударными БпЛА. В результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков дрона.
Они зафиксированы в Соломенском районе столицы. Сейчас информации о разрушениях или пострадавших не поступало.
Полтавская область снова попала под удар врага в ночь на 20 июля.
В Миргородском районе была повреждена гражданская инфраструктура. По предварительной информации, без пострадавших.