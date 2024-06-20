Массированная атака "Шахедов", были имитационные пуски Ту-95: хронология 847 дня войны
Российские войска до сих пор не отказались от своих захватнических планов в Украине. Впрочем, украинские воины сдерживают вражеские силы и дают достойный отпор.
Продолжаются 847 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях на фронте, достижения на международной арене, последствия ракетных обстрелов – читайте в материале 24 Канала.
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В ночь на 20 июня российские оккупанты совершили комбинированную атаку на Украину, выпустив 9 ракет и 27 ударных беспилотников. В результате было сбито 32 воздушные цели: Теперь ВСУ могут атаковать российские цели также с Сумщины. Соответствующее заявление сделал в среду, 19 июня, старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер во время телефонного брифинга. В Тамбовской области на нефтебазе произошел пожар вследствие атаки дронов. По информации от местных жителей, около 4 часов утра услышали звук двигателя и взрыв, после чего увидели пламя и столб дыма над нефтебазой. В домах рядом с местом взрыва повылетали стекла. Губернатор региона Максим Егоров подтвердил, что в результате атаки БпЛА загорелся резервуар на территории Платоновской нефтебазы. В результате вражеского удара по ТЭС получили ранения трое энергетиков. Медики оказывают им всю возможную помощь. Также оккупанты серьезно повредили оборудование станции. В эти минуты энергетики работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. ВСУ ликвидировали 1170 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения враг потерял 530 920 единиц личного состава. В ночь на 20 июня в России зафиксировали атаку неизвестных беспилотников возле Афипского НПЗ и нефтебазы в Энеме. Очевидцы сообщили о серии взрывов около 2:30 ночи в районе Афипского, но информация о пострадавших не поступала. Сегодня ночью российские БпЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины, Там сообщили, что повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Сейчас последствия уточняются. В Минэнерго рассказали, что в результате вражеской атаки есть разрушения и повреждено оборудование, также обесточивались потребители. Энергетики работают над ликвидацией последствий. Сергей Борзов, руководитель Винницкой ОГА, в 04:27 сообщил в соцсетях, что в результате атаки России в области есть попадание в объект критической инфраструктуры. Предварительно, без пострадавших. Все необходимые службы работают на месте происшествия. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные силы), По состоянию на 5 утра в столице не зафиксировано разрушений и пострадавших. В 04:16 местные сообщества Днепропетровской области в социальных сетях сообщили, что в регионе слышали звук взрыва. В то же время мониторы отмечали, что есть угроза применения баллистического вооружения – из Крыма или с территории Воронежской области России. В 03:37 Воздушные силы написали, что фиксируют ракету курсом на Днепр – Запорожье. Через минуту в Запорожской ОВА отметили, что прогремел взрыв. При этом мониторы добавляли, что в этом случае могло говориться о применении управляемой авиационной ракеты.
Сколько "Шахедов" и ракет удалось сбить ночью
В Белом доме сказали, откуда еще Украине можно бить по России
Дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области
Россия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК
Потери врага
Дроны атаковали российский НПЗ в Энеме
Повреждены энергообъекты в 4 областях
– говорится в сообщении.
В Винницкой области есть попадание "Шахеда"
Последствия атаки на Киев
– говорится в сообщении КГВА,
Взрывы на Днепропетровщине и Запорожье
В ночь на 20 июня российские оккупанты совершили комбинированную атаку на Украину, выпустив 9 ракет и 27 ударных беспилотников.
В результате было сбито 32 воздушные цели:
Теперь ВСУ могут атаковать российские цели также с Сумщины.
Соответствующее заявление сделал в среду, 19 июня, старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер во время телефонного брифинга.
В Тамбовской области на нефтебазе произошел пожар вследствие атаки дронов.
По информации от местных жителей, около 4 часов утра услышали звук двигателя и взрыв, после чего увидели пламя и столб дыма над нефтебазой. В домах рядом с местом взрыва повылетали стекла.
Губернатор региона Максим Егоров подтвердил, что в результате атаки БпЛА загорелся резервуар на территории Платоновской нефтебазы.
В результате вражеского удара по ТЭС получили ранения трое энергетиков. Медики оказывают им всю возможную помощь.
Также оккупанты серьезно повредили оборудование станции. В эти минуты энергетики работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.
ВСУ ликвидировали 1170 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения враг потерял 530 920 единиц личного состава.
В ночь на 20 июня в России зафиксировали атаку неизвестных беспилотников возле Афипского НПЗ и нефтебазы в Энеме.
Очевидцы сообщили о серии взрывов около 2:30 ночи в районе Афипского, но информация о пострадавших не поступала.
Сегодня ночью российские БпЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины,
Там сообщили, что повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Сейчас последствия уточняются.
В Минэнерго рассказали, что в результате вражеской атаки есть разрушения и повреждено оборудование, также обесточивались потребители. Энергетики работают над ликвидацией последствий.
Сергей Борзов, руководитель Винницкой ОГА, в 04:27 сообщил в соцсетях, что в результате атаки России в области есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Предварительно, без пострадавших. Все необходимые службы работают на месте происшествия.
Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные силы),
По состоянию на 5 утра в столице не зафиксировано разрушений и пострадавших.
В 04:16 местные сообщества Днепропетровской области в социальных сетях сообщили, что в регионе слышали звук взрыва. В то же время мониторы отмечали, что есть угроза применения баллистического вооружения – из Крыма или с территории Воронежской области России.
В 03:37 Воздушные силы написали, что фиксируют ракету курсом на Днепр – Запорожье. Через минуту в Запорожской ОВА отметили, что прогремел взрыв. При этом мониторы добавляли, что в этом случае могло говориться о применении управляемой авиационной ракеты.