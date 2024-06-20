Массированная атака "Шахедов", были имитационные пуски Ту-95: хронология 847 дня войны

20 июня 2024, 07:20
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Российские войска до сих пор не отказались от своих захватнических планов в Украине. Впрочем, украинские воины сдерживают вражеские силы и дают достойный отпор.

Продолжаются 847 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях на фронте, достижения на международной арене, последствия ракетных обстрелов – читайте в материале 24 Канала.

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08:53, 20 июня

Сколько "Шахедов" и ракет удалось сбить ночью

В ночь на 20 июня российские оккупанты совершили комбинированную атаку на Украину, выпустив 9 ракет и 27 ударных беспилотников.

В результате было сбито 32 воздушные цели:

  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 1 управляемая авиационная ракета Х-59;
  • 27 ударных БПЛА типа "Шахед".
08:52, 20 июня

В Белом доме сказали, откуда еще Украине можно бить по России

Теперь ВСУ могут атаковать российские цели также с Сумщины.

Соответствующее заявление сделал в среду, 19 июня, старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Майкл Карпентер во время телефонного брифинга.

08:51, 20 июня

Дроны атаковали нефтебазу в Тамбовской области

В Тамбовской области на нефтебазе произошел пожар вследствие атаки дронов.

По информации от местных жителей, около 4 часов утра услышали звук двигателя и взрыв, после чего увидели пламя и столб дыма над нефтебазой. В домах рядом с местом взрыва повылетали стекла.

Губернатор региона Максим Егоров подтвердил, что в результате атаки БпЛА загорелся резервуар на территории Платоновской нефтебазы.

08:49, 20 июня

Россия ударила по теплоэлектростанции ДТЭК

В результате вражеского удара по ТЭС получили ранения трое энергетиков. Медики оказывают им всю возможную помощь.

Также оккупанты серьезно повредили оборудование станции. В эти минуты энергетики работают над ликвидацией последствий вражеской атаки.

08:47, 20 июня

Потери врага

ВСУ ликвидировали 1170 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения враг потерял 530 920 единиц личного состава.

07:18, 20 июня

Дроны атаковали российский НПЗ в Энеме

В ночь на 20 июня в России зафиксировали атаку неизвестных беспилотников возле Афипского НПЗ и нефтебазы в Энеме.

Очевидцы сообщили о серии взрывов около 2:30 ночи в районе Афипского, но информация о пострадавших не поступала.

07:17, 20 июня

Повреждены энергообъекты в 4 областях

Сегодня ночью российские БпЛА нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины,
– говорится в сообщении.

Там сообщили, что повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Сейчас последствия уточняются.

В Минэнерго рассказали, что в результате вражеской атаки есть разрушения и повреждено оборудование, также обесточивались потребители. Энергетики работают над ликвидацией последствий.

07:14, 20 июня

В Винницкой области есть попадание "Шахеда"

Сергей Борзов, руководитель Винницкой ОГА, в 04:27 сообщил в соцсетях, что в результате атаки России в области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Предварительно, без пострадавших. Все необходимые службы работают на месте происшествия.

07:12, 20 июня

Последствия атаки на Киев

Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные силы),
– говорится в сообщении КГВА,

По состоянию на 5 утра в столице не зафиксировано разрушений и пострадавших.

07:06, 20 июня

Взрывы на Днепропетровщине и Запорожье

В 04:16 местные сообщества Днепропетровской области в социальных сетях сообщили, что в регионе слышали звук взрыва. В то же время мониторы отмечали, что есть угроза применения баллистического вооружения – из Крыма или с территории Воронежской области России.

В 03:37 Воздушные силы написали, что фиксируют ракету курсом на Днепр – Запорожье. Через минуту в Запорожской ОВА отметили, что прогремел взрыв. При этом мониторы добавляли, что в этом случае могло говориться о применении управляемой авиационной ракеты.

Автор: Ярослав Погончук