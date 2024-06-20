Массированная атака "Шахедов", были имитационные пуски Ту-95: хронология 847 дня войны

Российские войска до сих пор не отказались от своих захватнических планов в Украине. Впрочем, украинские воины сдерживают вражеские силы и дают достойный отпор.

Продолжаются 847 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях на фронте, достижения на международной арене, последствия ракетных обстрелов – читайте в материале 24 Канала.

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