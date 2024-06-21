Дроны атаковали Россию, заявление Клименко о невозможности демобилизации: хронология 848 дня
Россияне давят на фронте и атакуют украинцев ракетами и "Шахедами" в тылу. Но мужественные защитники защищают государство, а гражданские поддерживают их.
Продолжаются 848 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. 24 Канал собрал в этом материале главные события на фронте за 21 июня и краткий обзор международной ситуации. Также пишем о последствиях вражеских обстрелов.
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Что происходит на фронте в 848 день войны
Оккупанты продолжали бить по тем территориям вечером. Под удар попали Марганецкая община и райцентр. Атаки на Никополь снова возобновили под утро. агрессор применил тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Главное – всюду обошлось без погибших и пострадавших, Мы сейчас или должны восстановить боеспособность подразделений и у нас должна быть, как минимум, равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов... Мы не имеем права обрушить фронт, Он понимает, что военные хотят демобилизоваться. Однако есть ситуация на фронте и в государстве, которую необходимо удержать. Для этого Украине нужны опытные военные. Игорь Клименко объяснил: те люди, которые сейчас тренируются на полигоне, станут опытными военными через несколько месяцев. В течение ночи сирена на Кировоградщине звучала трижды. Дважды россияне запускали на область ракеты. Мониторинговые каналы предположили, что это были Х-59, которые выпускал новейший истребитель Су-57. Впоследствии в ВС подтвердили эту информацию – это были Х-59 или Х-69. 40 взрывов слышали ночью в Краснодарском крае. Один из дронов упал на Ильский нефтеперерабатывающий завод, был пожар. Есть несколько пострадавших. Дроны атаковали российский Ейск, где расположен военный аэродром, и населенный пункт Яблоновский в Адыгее. Ранее это предположили в CNN. Чиновники говорят, что ничего не изменилось. Вследствие DDoS-атаки остановили работу такие сервисы: Украина настроена на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран Глобального Юга, сказал Дмитрий Кулеба. Там есть "несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита".
Россияне утром били по Никопольщине
– написал Сергей Лысак.
Игорь Клименко заявил, что демобилизация пока невозможна
– заявил министр внутренних дел.
Враг несколько раз за ночь атаковал Кировоградскую область крылатыми ракетами
Ильский НПЗ ночью был под атакой
Взрывы в Краснодарском крае
Пентагон опроверг, что расширил соглашение с Киевом по ударам по России
ИТ-армия Украины положила российскую банковскую систему
Где может состояться второй Саммит мира
Оккупанты продолжали бить по тем территориям вечером. Под удар попали Марганецкая община и райцентр. Атаки на Никополь снова возобновили под утро. агрессор применил тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Главное – всюду обошлось без погибших и пострадавших,
Мы сейчас или должны восстановить боеспособность подразделений и у нас должна быть, как минимум, равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов... Мы не имеем права обрушить фронт,
Он понимает, что военные хотят демобилизоваться. Однако есть ситуация на фронте и в государстве, которую необходимо удержать. Для этого Украине нужны опытные военные.
Игорь Клименко объяснил: те люди, которые сейчас тренируются на полигоне, станут опытными военными через несколько месяцев.
В течение ночи сирена на Кировоградщине звучала трижды. Дважды россияне запускали на область ракеты. Мониторинговые каналы предположили, что это были Х-59, которые выпускал новейший истребитель Су-57.
Впоследствии в ВС подтвердили эту информацию – это были Х-59 или Х-69.
40 взрывов слышали ночью в Краснодарском крае. Один из дронов упал на Ильский нефтеперерабатывающий завод, был пожар. Есть несколько пострадавших.
Дроны атаковали российский Ейск, где расположен военный аэродром, и населенный пункт Яблоновский в Адыгее.
Ранее это предположили в CNN. Чиновники говорят, что ничего не изменилось.
Вследствие DDoS-атаки остановили работу такие сервисы:
Украина настроена на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран Глобального Юга, сказал Дмитрий Кулеба. Там есть "несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита".