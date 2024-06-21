Дроны атаковали Россию, заявление Клименко о невозможности демобилизации: хронология 848 дня

Россияне давят на фронте и атакуют украинцев ракетами и "Шахедами" в тылу. Но мужественные защитники защищают государство, а гражданские поддерживают их.

Продолжаются 848 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. 24 Канал собрал в этом материале главные события на фронте за 21 июня и краткий обзор международной ситуации. Также пишем о последствиях вражеских обстрелов.

Смотрите также Очередное дно пробито: как россияне милитаризируют детей в Мариуполе

Что происходит на фронте в 848 день войны