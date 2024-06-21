Дроны атаковали Россию, заявление Клименко о невозможности демобилизации: хронология 848 дня

21 июня 2024, 07:28
Читати новину українською

Россияне давят на фронте и атакуют украинцев ракетами и "Шахедами" в тылу. Но мужественные защитники защищают государство, а гражданские поддерживают их.

Продолжаются 848 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. 24 Канал собрал в этом материале главные события на фронте за 21 июня и краткий обзор международной ситуации. Также пишем о последствиях вражеских обстрелов.

Смотрите также Очередное дно пробито: как россияне милитаризируют детей в Мариуполе

Что происходит на фронте в 848 день войны

07:45, 21 июня

Какие потери россиян на фронте

07:40, 21 июня

Россияне утром били по Никопольщине

Оккупанты продолжали бить по тем территориям вечером. Под удар попали Марганецкая община и райцентр. Атаки на Никополь снова возобновили под утро. агрессор применил тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Главное – всюду обошлось без погибших и пострадавших,
– написал Сергей Лысак.

07:31, 21 июня

Игорь Клименко заявил, что демобилизация пока невозможна

Мы сейчас или должны восстановить боеспособность подразделений и у нас должна быть, как минимум, равноценная замена во время ротации действующих бригад и батальонов... Мы не имеем права обрушить фронт,
– заявил министр внутренних дел.

Он понимает, что военные хотят демобилизоваться. Однако есть ситуация на фронте и в государстве, которую необходимо удержать. Для этого Украине нужны опытные военные.

Игорь Клименко объяснил: те люди, которые сейчас тренируются на полигоне, станут опытными военными через несколько месяцев.

07:15, 21 июня

Враг несколько раз за ночь атаковал Кировоградскую область крылатыми ракетами

В течение ночи сирена на Кировоградщине звучала трижды. Дважды россияне запускали на область ракеты. Мониторинговые каналы предположили, что это были Х-59, которые выпускал новейший истребитель Су-57.

Впоследствии в ВС подтвердили эту информацию – это были Х-59 или Х-69.

07:00, 21 июня

Ильский НПЗ ночью был под атакой

40 взрывов слышали ночью в Краснодарском крае. Один из дронов упал на Ильский нефтеперерабатывающий завод, был пожар. Есть несколько пострадавших.
 

06:50, 21 июня

Взрывы в Краснодарском крае

Дроны атаковали российский Ейск, где расположен военный аэродром, и населенный пункт Яблоновский в Адыгее.

06:40, 21 июня

Пентагон опроверг, что расширил соглашение с Киевом по ударам по России

Ранее это предположили в CNN. Чиновники говорят, что ничего не изменилось.

06:20, 21 июня

ИТ-армия Украины положила российскую банковскую систему

Вследствие DDoS-атаки остановили работу такие сервисы:

  • ВТБ;
  • Сбербанк;
  • Тинькофф;
  • Альфа-Банк;
  • Билайн;
  • МТС;
  • Ростелеком;
  • Газпромбанк;
  • Мегафон,
  • СБП;
  • НСПК;
  • ЕИРЦ.
06:04, 21 июня

Где может состояться второй Саммит мира

Украина настроена на то, чтобы второй саммит прошел в одной из стран Глобального Юга, сказал Дмитрий Кулеба. Там есть "несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита".

Автор: Ірина Чеботнікова