"Враг не испытывает дефицита": в Нацгвардии заявили о критической ситуации на фронте

Российские войска продолжают давить на всех участках фронта. Оккупанты применяют на востоке Украины большое количество резервов, боеприпасов и оружия.

Об этом заявил начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж" капитан НГУ с Бахмутского направления Владимир Назаренко в эфире телеканала "Эспрессо". Он отметил, что российские войска продолжают штурмы малыми группами, сопровождая их дронами, и активно ведет артиллерийский огонь.

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Какая ситуация на востоке Украины

Назаренко сообщил, что оккупанты продолжают давить на позиции украинских военных. Он отметил, что ситуация остается критической вдоль всей линии фронта на востоке.

Россияне используют чрезвычайно большое количество резервов, сил, боеприпасов и вооружения. К сожалению, враг не испытывает дефицита в стволах, пушках и дронах. Качество и тактико-технические характеристики средств у врага хуже, но россияне пытаются это компенсировать огромным количеством,

– рассказал военный.

По словам Назаренко, боевые действия происходят почти каждый час по всей линии разграничения. Он также отметил, что российские войска продолжают применять тактику штурмов малыми группами.

"Эти малые группы враг сопровождает дронами. Дронами, оснащенными боеприпасами для сброса, и FPV-коптерами. Враг все активнее ведет прицельный огонь из артиллерии и окопается. Вся линия фронта красная", – подчеркнул он.

Что сообщает британская разведка о ситуации на востоке

По информации британской разведки, российские войска частично окружили город Селидово и, вероятно, попытаются его захватить в ближайшие недели.

Одновременно российские силы продвигаются к центру города Торецк, но их продвижение происходит медленно, и нынешние позиции в городе остаются уязвимыми для украинских контратак.

В Угледаре, который российские войска захватили в начале октября 2024 года, наступление за пределами города продвигается медленно. В ведомстве отметили, что этот город расположен на пересечении двух ключевых фронтов – Запорожского и Донецкого, что придает ему стратегическое значение.

Кроме того, на востоке Запорожья заметны признаки активизации российских наступательных действий. Согласно сообщениям, российские войска захватили село Каменское на трассе Запорожье – Мелитополь.

Однако этот район оставался относительно стабильным более года, и пока неизвестно, смогут ли российские силы продолжить наступление в этом направлении.