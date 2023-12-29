Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко, отметив, что сейчас ситуация на фронте контролируемая. Украинские военные ведут оборонные действия.
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2023 год был успешным
Как подчеркнул Костенко, Россия до сих пор имеет долгосрочные цели по захвату Донецкой и Луганской областей. Также они хотят захватить другие крупные города на востоке. Украинские военные находятся в обороне и наносят россиянам значительные потери.
Я считаю, что в стратегическом смысле Силы обороны успешно провели этот год и удержали наши территории. Сейчас наша основная задача – построение укреплений. Если быстро не выполним, то могут быть проблемы,
– сказал Костенко.
На некоторых участках, по разной информации, нужно усилить укрепления. К счастью, есть время, чтобы все исправить. Также есть надежда, что как Минобороны, так и Ставка Верховного Главнокомандующего оперативно будут реагировать на эти проблемы.
Ситуация на фронте: коротко
- На Авдеевском направлении оккупанты до сих пор продолжают наступательные действия. Там продолжаются ожесточенные бои. 28 декабря Сухопутные войска ВСУ сообщили, что наши защитники отбили одну из позиций, которую раньше захватили оккупанты.
- В конце декабря украинские военные сбили 5 российских самолетов. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как удалось подбить вражескую авиацию.
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла 357 520 личного состава. А за 28 декабря эта цифра выросла еще на 850 единиц. Также украинские военные уничтожили 5953 танка, 11033 боевых бронированных машин, 8417 артиллерийских систем, 329 самолета, 324 вертолета и т.д.