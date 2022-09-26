"Это рабский народ": какие мифы о россии смогла опровергнуть Украина

Долгое время существовали мифы о мощи российской федерации. Война против Украины и сопротивление нашего народа опровергли несколько из них.

Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Антонюк. Он считает, что впереди россию ждет очень много интересных ситуаций и драматических периодов, которые там вынуждены будут пережить.

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Какие мифы о россии опровергла Украина

Антонюк отметил, что война против Украины открывает для мира новую россию, опровергая ряд мифов об этой стране.

Было много легенд. Мощное государство, ядерное государство, вторая армия мира. Что у нас есть? Второй армии мира нет. Оказывается – это был миф,

– подчеркнул политолог.

Ведь, по его словам, именно такова была раньше россия в представлении и украинцев, и европейцев, и американцев, поскольку она является правопреемницей советского союза. Сейчас украинские защитники этот миф развенчали.

Второй миф. Мы в свое время думали, что москали – это люди,

– сказал Антонюк.

Поэтому, по словам политолога, в начале полномасштабного вторжения украинцы обращались к россиянам, записывали разные ролики.

Сегодняшняя мобилизация продемонстрировала два момента. Первый – что поддержка есть, пока война идет в телевизоре. А армии нет. Второй момент. Независимо от того, что они ощутят санкции – это рабский народ,

– заявил он.

Политолог добавил, что россия уже потеряла много мировых брендов, ушедших из крупных городов из-за начавшейся ею агрессии против Украины. В то же время, народ в глубинке живет еще в XIX веке.

Антонюк о развенчанных мифах по поводу россии и последствиях санкций: смотрите видео

Национальные республики начинают осознавать

Антонюк отметил, что в национальных республиках, в частности, в Дагестане, начались протесты. Ведь они понимают, что путин сейчас поставил себе за цель ликвидацию национальных республик.

То есть, идет такая своеобразная их зачистка для того, чтобы создать своеобразную титульную нацию именно из россиян. И до этих стран уже начинает немного доходить,

– заявил политолог.

По его мнению, именно кавказские страны станут первым источником волны протеста и республиками, которые будут выходить из состава российской федерации. А чечня будет одной из ключевых и первых.

Что ждет россию в будущем

По словам Антонюка, убегая из страны от мобилизации, россияне начали чувствовать, что им не рады, например, в Грузии, в Европе. Российский шовинизм в целом получает сейчас заслуженное, в частности со стороны казахов.

То есть то, что россия себе позволяла даже не десятилетиями, а веками, относиться к этим народам как к колонизированным, с ненавистью и шовинизмом. Сейчас на эту ненависть, собственно, отвечают взаимностью,

– сказал он.

Поэтому, считает политолог, впереди россию ожидает очень много интересных ситуаций и драматических периодов, которые там вынуждены будут пережить. И это будет также следствием введенных против оккупантов санкций.

Ситуация на фронте: последние новости

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать оккупантов на нашей земле. Они еще раз попали в сосредоточение вражеской техники.

Ситуация в Южном направлении остается сложной, но контролируемой. ВСУ уничтожили 5 складов врага и сбили российский штурмовик Су-25.

В Изюме на Харьковщине обнаружили еще два места массовых захоронений. В братских могилах могут быть похоронены сотни людей.

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