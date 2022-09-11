Пережить, чтобы выжить: 10 главных вызовов для Украины этой осенью

По традиции осенний период во все времена отличался в Украине особой напряженностью. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

В мирное время это был символ старта нового политического сезона, начала бюджетных баталий, подготовки к отопительному сезону. В период военного положения все эти вопросы сохраняют актуальность, хотя активная фаза военных действий расширяет перечень вызовов, с которыми вынуждена будет столкнуться страна уже до конца текущего года.

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Этой осенью украинцев также будет ожидать ряд испытаний, которые, по моему мнению, будут определяющими и окажут влияние на будущее государства не только в краткосрочной, но и более отдаленной перспективе.

Сложный отопительный сезон

Война нанесла существенные разрушения энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на начало сентября было поражено 334 объекта критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения. Однако не стоит забывать и о новых угрозах ракетных ударов, а также о постоянных попытках оккупантов отключить ЗАЭС от украинской энергетической системы.

От этих планов, более чем убежден, россия не отступит, ведь благодаря этому она будет пытаться нанести очередной удар по энергетической безопасности Украины и ее экономике из-за падения экспорта электроэнергии в Европу. Это может спровоцировать перебои в электроснабжении Николаевской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

С газом ситуация тоже непростая. Пока запасы газа в украинских хранилищах – 13 миллиардов кубометров газа. До конца октября планируется выйти на 14,5 миллиардов кубометров газа. По прогнозам, этого должно хватить для пусть и непростого, но стабильного прохождения отопительного сезона, учитывая ожидаемую относительно не холодную зиму и сокращение потребления на 40% от прошлогодних показателей.

Ведь Минэнерго прогнозирует потребление в осенне-зимний период этого года на уровне примерно 11,7 миллиарда кубических метров. Но ключевой вызов, как и в ситуации с энергетикой, будет состоять не столько в запасах, сколько в возможных непредвиденных разрушениях газовой инфраструктуры врагом. Это однозначно ляжет дополнительной статьей расходов из бюджета и может привести к локальным техногенным катастрофам на уровне городов или регионов.

Новая волна беженцев с востока и юга

Неожиданные форс-мажорные обстоятельства с энергетической инфраструктурой и сложная ситуация с безопасностью на фронте может стать следствием как новых волн миграции населения, так и вынужденной его эвакуации. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский еще в начале июня заявлял о подготовке страны к такому вызову, в ответ на что Польша даже создала хаб в Ряшеве, что поможет направлять украинских маломобильных беженцев с последствиями обморожения или угрозами ампутаций конечностей из-за переохлаждения в другие европейские страны.

В то же время, несмотря на то, что в Украине постепенно растет карта модульных городков для семей переселенцев, их число пока катастрофически мало, и решить проблему нового жилья без финансовой поддержки партнерами предложенного Офисом Президента Fast Recovery плана будет крайне сложно, а если быть откровенным, то практически невозможно.

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Новый виток повышения цен

Согласно прогнозу Национального банка, до конца года цены на продукты в Украине вырастут почти на треть, а в 2023-м еще на 20%. Это касается как продуктовой корзины, так и фруктов и овощей. Цена на последние в августе – сентябре частично снизится (особенно картофель), но в дальнейшем спрос на рынке будет стимулировать и их дальнейший рост.

Также влияет на цены вступление в действие в декабре эмбарго на российские нефтепродукты и дальнейшее провоцирование россией кризиса энергоресурсов. Только за последние полгода Украина увеличила импорт горючего в 12 раз – с 58,8 тысяч тонн бензина, дизельного топлива и сжиженного газа в марте до 709,5 тысяч тонн в августе. Следовательно, дефицит нефтепродуктов на европейском рынке закономерно будет стимулировать их рост в цене и повышение стоимости у импортеров.

Сложная макрофинансовая ситуация

По словам министра финансов Сергея Марченко, до конца года Украина рассчитывает получить еще 12 – 16 миллиардов долларов помощи от иностранных партнеров. При этом такая международная поддержка будет важна не только с точки зрения финансирования дефицита, который до конца года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, но и подготовки бюджета на 2023 год. Поскольку помимо вопросов обороны и защищенных социальных статей не менее важными в новом бюджетном году будут статьи расходов по компенсации разницы в тарифах для регионов, а также продолжение государственных финансовых стимулов для бизнеса.

Кроме того, в ноябре правительство Украины хочет выйти на новую программу с МВФ. И даже если это будет краткосрочная, а не долгосрочная программа, в любом случае ее роль тоже будет вносить большой вклад в обеспечение дальнейшей макрофинансовой стабильности. Поскольку сотрудничество с МВФ – хороший маркер для других кредиторов и существенная помощь с точки зрения консолидации усилий по финансированию как бюджетного дефицита в новом году, так и дефицита платежного баланса.

Волна коронавируса

С начала полномасштабной войны многие в Украине забыли о коронавирусе. Хотя за период с 29 августа по 4 сентября в Украине уже зафиксировано 16 155 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых более 2 тысяч случаев – это дети. А в условиях начала нового учебного года этот показатель будет только расти, что в случае отсутствия необходимых сдерживающих мер будет усиливать давление как на медицинскую систему, так и на бюджет.

Кто забыл, напомню, что только в 2021 году на противодействие пандемии страна потратила 46,4 миллиарда гривен. А в сегодняшних условиях такие расходы крайне непомерны для нашего бюджета.

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Бюджетные баталии

Тяжелая экономическая ситуация и катастрофически большой дефицит бюджета закономерно спровоцируют не менее тяжелый процесс формирования нового бюджета на 2023 год, а также политические спекуляции по сокращению расходов на Офис Президента, правительство и увеличению на оборону и социальную сферу.

По словам Президента Владимира Зеленского, расходы на оборону в 2023-м году составят более триллиона гривен. Также ожидается индексация пенсий и сокращение расходов на государственные предприятия в связи с их приватизацией или ликвидацией, которые затронут более 400 государственных предприятий.

В то же время наибольшей проблемой будущего бюджета будет не распределение его расходной части, а поступления. И здесь, кроме поддержки международных партнеров, все будет зависеть также от объемов расширения экспорта, который пока парализован не только из-за ситуации с портами, но и устаревшей инфраструктуры, а иногда ее полного отсутствия для оперативного прохождения грузов и их своевременной доставки к международным потребителям. Ситуация с километровыми очередями грузовиков на польской границе – более чем яркое тому подтверждение.

Также значительные надежды в новом году по части поступлений будут делаться и на малый и средний бизнес. Он постепенно восстанавливается, находит новые рынки после волны релокации и начинает наполнять доходную часть бюджетов. Полный экономический эффект государственного стимулирования бизнеса за счет компенсации за трудоустройство переселенцев, программ кредитования "5 – 7 – 9%", "єРобота" и малых грантов как раз и должно полноценно сработать в следующем году.

Важные политические решения

Кроме бюджета, от парламента этой осенью будет зависеть принятие ряда важных политических решений. Например: о конкурсном отборе судей Конституционного Суда, о назначении членов Высшего совета правосудия от парламента, о медиа, о национальных меньшинствах, о введении обновленных ставок акциза на горючее. При том, что первая часть этого списка будет крайне показательной для наших западных партнеров и их дальнейшей финансовой поддержки.

Сюда же следует включить и вопрос оптимизации государственного аппарата, уже неоднократно анонсировавшегося для сокращения расходов государственного бюджета. При этом, подозреваю, она может тоже приобрести политическую окраску, поскольку способна затронуть не только урезание штатов, но и оптимизацию институтов. Например, уменьшение количества министерств и желание отдельных сил сохранить свое влияние на сферу их деятельности в дальнейшем.

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Выборы

Как известно, согласно Конституции, очередные парламентские выборы должны проходить в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады Украины. То есть, в октябре 2023 года. И хотя статья 19 закона "О правовом режиме военного положения" устанавливает прямой запрет на проведение выборов Президента, Верховной Рады, Верховной Рады Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления, уже сейчас хватает разговоров о том, чтобы выборы прошли в следующем году.

А чтобы это произошло, уже этой осенью в бюджете на следующий год нужно заложить средства для их проведения. К тому же не малые. Если в 2019 году стоимость проведения выборов стоила государству почти 2 миллиарда гривен, а в 2012 – чуть более 1 миллиарда гривен, то с учетом инфляции и цен, сегодня проведение выборов в нынешних условиях будет стоить примерно 2,5 – 3 миллиарда гривен.

Такие значительные расходы могут спровоцировать острые политические дискуссии на этапе планирования бюджета и безвозвратные процедурные катаклизмы (например, с реестрами избирателей или обеспечением прав на голосование для переселенцев из оккупированных регионов). Этот же вопрос может усилить внутри страны опасный градус внутриполитического противостояния и вирус политического популизма, крайне благоприятно развивающегося в условиях острых социальных и экономических проблем, которые сейчас переживает Украина.

Уменьшение фокуса внимания к Украине

Такая угроза тоже имеет место, особенно в свете экономических проблем самих стран-партнеров. К примеру, по итогам августа потребительские цены в 19 странах еврозоны подскочили на 9,1% по сравнению с августом прошлого года. Курс евро, сравнявшийся с долларом впервые за 20 лет, тоже продолжает падать, что является еще одним подтверждением отсутствия оптимизма по поводу быстрого решения проблем европейской экономики в ближайшем будущем.

Все это будет провоцировать правительства "затягивать бюджетные пояса", в том числе – если не за счет уменьшения финансовой поддержки Украины, то ее трансформации: скажем, из формата безвозвратных грантов, в долгосрочные кредиты, которые рано или поздно придется возвращать.

Это направление будет активно торпедировать в европейском информационном пространстве и российская пропаганда. Не случайно на днях в Праге на улицах собралось почти 70 тысяч человек, требовавших снизить налоги, в том числе НДС, ограничить действие санкций, поставки оружия Украине и возобновить сотрудничество с россией. И хотя 2 сентября парламент Чехии не поддержал вотум недоверия правительству Петра Фиалы, но создание таких прецедентов с помощью пророссийских сил на европейском континенте будет однозначно давить на западных политиков.

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Восстановление

Этот вопрос не стоит путать с помощью Украине для обеспечения ее макрофинансовой стабильности и глобальным послевоенноым восстановлением, которое по последним оценкам достигает уже более 800 миллиардов долларов. Всем понятно, что такие масштабы могут быть реализованы только после завершения войны и установления бюрократической процедуры выплат репараций и компенсаций со стороны страны-агрессора. Но это не значит, что до этого времени Украина не должна работать над своим локальным восстановлением.

Прежде всего, речь идет о реновации текущих экономических процессов, а также восстановлении критически важной социальной инфраструктуры, жилья и построении новых логистических маршрутов. Теперь видение, как это делать и в какие сроки, уже сформировано в рамках представленного Fast Recovery плана.

В то же время от темпов его реализации и поддержки в краткосрочной перспективе со стороны партнеров будет тоже немало зависеть еще до завершения войны. Ведь инвестиции в так называемое быстрое восстановление деоккупированных и пострадавших от обстрелов регионов Украины могут дать как экономический эффект для их развития в виде новых рабочих мест или усиления налоговой активности, так и социальный, через возвращение в свои дома тысяч людей и воссоединение после многомесячной разлуки сотен семей.

Удастся ли справиться со всеми этими вызовами Украине этой осенью, конечно, покажет время. Но успех и взвешенный подход в каждом из этих вопросов будут важнейшей составляющей нашей будущей победы и возрождения государства, за которое как тысячи лет назад, так и сейчас, украинская нация платит дорогой ценой – жизнями своих граждан.

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