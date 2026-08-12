Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 11 августа.

Какова ситуация на фронте?

Российская армия проводила ограниченные наступательные операции на севере Сумской области, однако продвинуться вперед не смогла. В то же время один из источников аналитиков заявил, что украинские военные контратаковали в районе Турьи, что к востоку от Сум.

Бои продолжались и на севере Харьковской области. Там оккупанты провели атаку в направлении Великого Бурлука, но не добились подтвержденного прогресса. Без изменений оставалась и ситуация на Купянском направлении.

Российские источники, по словам аналитиков, заявляли о якобы продвижении, "зачистке" или "захвате" половины Лимана в Донецкой области. В то же время ISW заявил, что не обнаружил доказательств присутствия российских войск в городе.

По данным специалистов, на Константиновском направлении противник недавно провел операции по проникновению. Ведь украинские силы наносили удары по российским позициям вблизи Стенки и Червоного после таких попыток.

Ситуация на фронте по состоянию на 11 августа / Фото ISW

Наступательные действия врага продолжались и на Добропольском направлении, но без продвижения. ISW также не обнаружил доказательств того, что российские войска почти окружили украинскую армию в этом районе.

На Покровском и Гуляйпольском направлениях оккупанты также пытались наступать, но безуспешно. В то же время на Херсонском направлении аналитики не зафиксировали активности ни одной из сторон.

Напомним, президент Владимир Хеленский заявил, что Россия готовится к мобилизации осенью. По его словам, речь идет о нескольких сотнях тысяч россиян до конца 2026 года и еще столько же – в 2027 году.