Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 11 серпня.

Яка ситуація на фронті?

Російська армія проводила обмежені наступальні операції на півночі Сумської області, однак просунутись вперед не змогла. Водночас одне з джерел аналітиків заявило, що українські військові контратакували біля Тур'ї, що на схід від Сум.

Бої тривали й на півночі Харківщини. Там окупанти атакували у напрямку Великого Бурлука та підтвердженого прогресу не досягли. Без змін залишалася і ситуація на Куп'янському напрямку.

Російські джерела, за словами аналітиків, заявляли про нібито просування, "зачищення" чи "захоплення" половини Лимана, що на Донеччині. Водночас ISW заявив, що не виявив доказів присутності російських військ у місті.

За даними фахівців, на Костянтинівському напрямку противник нещодавно провів місії інфільтрації. Адже українські сили завдавали ударів по російських позиціях поблизу Стінки та Червоного після таких спроб.

Ситуація на фронті від 11 серпня / Фото ISW

Наступальні дії ворога тривали й на Добропільському напрямку, але без просування. ISW також не виявив доказів того, що російські війська майже оточили українську армію в цьому районі.

На Покровському та Гуляйпільському напрямках окупанти також намагались наступати, але безуспішно. Водночас на Херсонському напрямку аналітики не побачили активності жодної зі сторін.

Нагадаємо, президент Володимир Хеленський заявив, що Росія готується до мобілізації восени. За його словами, йдеться про кілька сотень тисяч росіян до кінця 2026 року та ще стільки ж – у 2027 році.