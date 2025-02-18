Не жалеют своих "одноразовых солдат", – военный о российских штурмах

Бригада "Рубеж" опубликовала кадры попаданий в различную вражескую технику. Каждое поражение требует усиленной работы и огромных усилий Вооруженных Сил, но именно такие результаты больше всего мотивируют наших бойцов.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, добавив, что пилот FPV-дрона, артиллерист или пулеметчик чувствуют невероятную эйфорию, когда видят успешную отработку. Это поднимает боевой дух не только военных, но и всех украинцев.

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Какую тактику использует враг

Владимир Назаренко отметил, что с каждым точным выстрелом есть все больше надежды, что врага удастся остановить. К сожалению, оккупанты не жалеют своих сил, им безразлично на потери.

Враг не жалеет так называемых "одноразовых солдат". Довольно часто у них есть дискомуникация, дискоординация, проблемы со связью,

– добавил офицер.

Из-за этого российские солдаты сдаются в плен. Ведь их просто забрасывают на определенную местность и приказывают захватить посадку. Оккупационное командование не учитывает, что до посадки может оставаться 10 километров и все равно бросают туда людей, которые не ориентируются ни на местности, ни в поставленных задачах.

Оккупанты просто не могут продвинуться из-за плотности работы огневых средств Сил обороны. Довольно часто мы видим, как группы техники пробуют продвигаться, штурмовать, но их разбивают различными средствами. Поэтому рано или поздно вражеская техника должна закончиться,

– подчеркнул Владимир Назаренко.

Чем больше будет уничтожено огневых средств, взорвано складов с боеприпасами, вражеских танков, тем больше спасенных жизней мы увидим на фронте.

Бригада "Рубеж" собирает на РЭБ

Россияне продолжают применять различные технологии, в частности огромное количество ударных и разведывательных дронов. От них защищают системы радиоэлектронной борьбы. Именно на это собирают воины бригады "Рубеж".

Важно! Каждый может присоединиться к сбору и поддержать наших защитников. Для того, чтобы помочь воинам – переходят по ссылке!

"РЭБ-систем не бывает много, ведь враг постоянно экспериментирует с частотами, с видами коптеров, дронов, со способом связи. Чем больше систем на разных частотах мы будем иметь, тем меньше шансов у вражеских коптеров продвигаться, а у вражеской артиллерии метко стрелять", – подчеркнул военный.

Отсутствие видеоизображения, разведывательных коптеров делает артиллерию оккупантов "слепой". Поэтому очень важно поддерживать наши Вооруженные Силы и донатить.