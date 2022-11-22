Не только HIMARS: какое оружие причиняет оккупантам наибольшую боль

Западное оружие создает множество проблем для российских захватчиков. Очень часто в СМИ упоминают о системах HIMARS, но не только они являются проблемными для оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал военный, волонтер, бизнесмен Александр Карпюк. По его словам, если сосчитать все оружие, которое делает оккупантам больно, то там получится действительно немалый список.

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Здесь следует отмечать не только системы HIMARS. Это просто современное оружие, которое хорошо выполняет свою работу.

HIMARS – просто реактивная система залпового огня, но она современная. В России есть аналог "Торнадо-С". Вернее "аналоговнет". Это такой же HIMARS, тоже кассетами меняющий ракеты. Их целых 6 штук сделали, и они недоделаны. Россияне просто не смогли в современное оружие,

– отметил Карпюк.

Проблемы для оккупантов создает и другое вооружение

Карпюк отдельно выделил высокоточные артиллерийские снаряды 155-миллиметров Excalibur. Они сверхточно прилетают в цель и уничтожают ее.

Там будут и Excalibur, просто прилетающие в башню танка на 20 километров. И россияне ничего не могут поделать. Каждый танк не накроют РЭБом, чтобы не удалось навестись. Это невозможно,

– отметил Карпюк.

Конечно, была надежда, что Украина получит ракеты ATACMS на 300 километров к системе HIMARS. Однако судя по всему, администрация Джо Байдена пока не готова поставлять для ВСУ такие средства поражения.

По мнению Карпюка, Соединенные Штаты сейчас могут быть немного смущены тем, насколько эффективно украинские военные используют западное оружие и достигают военных целей, например, освобождения временно оккупированных территорий.

Карпюк рассказал об оружии, которое причиняет оккупантам наибольшую боль: смотрите видео

Напомним, украинские военные продолжают эффективно уничтожать российских захватчиков. Так, с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли уже 85 тысяч личного состава. А за минувшие сутки, 21 ноября, они избавились еще от 400 военных.

Также Вооруженные Силы Украины уже уничтожили колоссальное количество российской техники. Это – 2895 вражеских танков, 5827 боевых бронированных машин, 1882 артиллерийские системы, 395 реактивных систем залпового огня, 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет и т.д. Больше статистики смотрите по ссылке.