Про це 24 каналу розповів військовий, волонтер, бізнесмен Олександр Карпюк. За його словами, якщо порахувати усю зброю, яка робить окупантам боляче, то там вийде дійсно немалий список.

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Тут варто відзначати не лише системи HIMARS. Це – просто сучасна зброя, яка добре виконує свою роботу.

HIMARS – це просто реактивна система залпового вогню, але вона сучасна. В Росії є аналог "Торнадо-С". Точніше "аналоговнет". Це такий же HIMARS, теж касетами міняє ракети. Їх аж 6 штук зробили, і вони недороблені. Росіяни просто не змогли в сучасну зброю,

– зазначив Карпюк.

Проблеми для окупантів створює й інше озброєння

Карпюк окремо виділив високоточні артилерійські снаряди 155-міліметрів Excalibur. Вони надточно прилітають в ціль і знищують її.

Там будуть і Excalibur, які просто прилітають в башту танка на 20 кілометрів. І росіяни нічого не можуть зробити. Кожен танк не накриють РЕБом, щоб не вдалося навестися. Це неможливо,

– зазначив Карпюк.

Звісно, були сподівання, що Україна отримає ракети ATACMS на 300 кілометрів до системи HIMARS. Однак, судячи з усього, адміністрація Джо Байдена поки не готова постачати для ЗСУ такі засоби ураження.

На думку Карпюка, Сполучені Штати зараз можуть бути дещо збентеженими тим, наскільки ефективно українські військові використовують західну зброю та досягають військових цілей на кшталт звільнення тимчасово окупованих територій.

Карпюк розповів про зброю, яка завдає окупантам найбільшого болю: дивіться відео

Нагадаємо, українські військові продовжують ефективно знищувати російських загарбників. Так, з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили вже 85 тисяч особового складу. А за минулу добу, 21 листопада, вони позбулися ще від 400 військових.

Також Збройні Сили України вже знищили колосальну кількість російської техніки. Це – 2895 ворожих танків, 5827 бойових броньованих машин, 1882 артилерійські системи, 395 реактивних систем залпового вогню, 209 засобів ППО, 278 літаків, 261 гелікоптер тощо. Більше статистики дивіться за посиланням.