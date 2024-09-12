Китай будет продвигать собственное видение путей завершения войны России против Украины
Источник:МИД Китая
Пекин будет продолжать продвигать собственное видение завершения войны России против Украины. Китай будет пытаться убедить большинство стран мира поддержать его "мирный план".
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с секретарем российского совбеза Шойгу в Санкт-Петербурге.
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Китай продолжит продвигать свой "мирный план"
Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно "украинского кризиса" – так Китай называет полномасштабную войну России против Украины. Ван И заявил, что Пекин якобы "всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу".
Китай будет продолжать работать над продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе для достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для быстрого прекращения огня и войны, а также за содействие политическому урегулированию "кризиса",
– цинично заявили в МИД.
Также отметили, что Шойгу представил позицию страны-агрессора и приветствовал "консенсус из 6 пунктов", предложенный совместно Китаем и Бразилией.