Если осторожно, то через месяц, – военный эксперт прогнозирует критическую ситуацию для россиян

16 августа 2022 , 21:53
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Украинские защитники наносят большие потери оккупантам не только в непосредственных боях. Они регулярно бьют по вражеским складам боеприпасов, центрам командования, казармах.

Когда россиянам станет еще труднее

Такие действия разрушают логистику врага и мешают ему восполнять свои потери резервами. Это необходимая основа для контрнаступления ВСУ и освобождения оккупированных территорий Украины, в частности Юга. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Он отметил, что, по известным ему источникам, после десятков ударов ВСУ по военным объектам россиян интенсивность обстрелов упала в 5 – 6 раз.

Как пояснил Нарожный, это говорит о том, что у оккупантов нет боеприпасов, нет, чем стрелять. Следующим уровнем тяжести ситуации для захватчиков станет отсутствие горючего, когда они просто не будут на чем доехать до огневой позиции.

Я думаю, что через месяц у них будет критическая ситуация,
– считает военный эксперт.

По его словам, ориентировочно тогда у россиян не будет чем обороняться. Однако Павел Нарожный подчеркнул, что это очень осторожный прогноз.

Военный эксперт предположил, что ситуация россиян на Юге Украины станет критической: смотрите видео

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Общие потери врага в войне с Украиной

По состоянию на утро 16 августа в Генштабе ВСУ насчитали около 43 900 оккупантов, погибших с начала полномасштабной войны. Кроме того, оккупанты потеряли сотни единиц техники:

  • танков – 1880,
  • боевых бронированных машин – 4152,
  • артиллерийских систем – 989,
  • реактивных систем залпового огня – 263,
  • средств ПВО – 136,
  • самолетов – 233,
  • вертолетов – 196,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 790,
  • крылатых ракет – 190,
  • кораблей и катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3049,
  • специальной техники – 92.
Автор: Софія Гусєва