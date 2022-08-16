Если осторожно, то через месяц, – военный эксперт прогнозирует критическую ситуацию для россиян

Украинские защитники наносят большие потери оккупантам не только в непосредственных боях. Они регулярно бьют по вражеским складам боеприпасов, центрам командования, казармах.

Когда россиянам станет еще труднее

Такие действия разрушают логистику врага и мешают ему восполнять свои потери резервами. Это необходимая основа для контрнаступления ВСУ и освобождения оккупированных территорий Украины, в частности Юга. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Он отметил, что, по известным ему источникам, после десятков ударов ВСУ по военным объектам россиян интенсивность обстрелов упала в 5 – 6 раз.

Как пояснил Нарожный, это говорит о том, что у оккупантов нет боеприпасов, нет, чем стрелять. Следующим уровнем тяжести ситуации для захватчиков станет отсутствие горючего, когда они просто не будут на чем доехать до огневой позиции.

Я думаю, что через месяц у них будет критическая ситуация,

– считает военный эксперт.

По его словам, ориентировочно тогда у россиян не будет чем обороняться. Однако Павел Нарожный подчеркнул, что это очень осторожный прогноз.

Военный эксперт предположил, что ситуация россиян на Юге Украины станет критической: смотрите видео

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16 августа стало известно об очередном "хлопке" во временно оккупированном Лисичанске. Однако точной информации о потерях врага еще нет.

Накануне такая же участь постигла оккупантов в Попасной. В этот раз досталось базе "вагнеровцев", из-под завалов которой выносили десятки раненых и убитых российских преступников.

Официальные данные о потерях также не разглашались, но, как отметил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, если окажется, что в результате этих "хлопков" погибли более 100 "вагнеровцев" из руководящего состава, это уже не станет новостью.

Общие потери врага в войне с Украиной

По состоянию на утро 16 августа в Генштабе ВСУ насчитали около 43 900 оккупантов, погибших с начала полномасштабной войны. Кроме того, оккупанты потеряли сотни единиц техники: