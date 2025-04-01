Враг штурмовал на мотоциклах: ВСУ уничтожили оккупантов дронами на Краматорском направлении

Российские оккупанты пытались наступать на позиции ВСУ, используя мотоциклы, но украинские бойцы остановили их действия. На Краматорском направлении воинам удалось уничтожить врага и его транспорт.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица". Успешное поражение россиян показала 5 отдельная штурмовая Киевская бригада.

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ВСУ остановили наступление россиян на Краматорском направлении

С помощью дронов военным удалось отследить продвижение врага на полях на Краматорском направлении и остановить его. Россияне двигались группой на мотоциклах. Операторам удалось сбросить на оккупантов боеприпасы и уничтожить 18 мотоциклистов, два транспортных средства и три вражеские бронемашины.

Противник решил прорываться мотоциклами – быстро, нахрапом, в плотном тумане. Но финал для них срежиссировала 5 штурмовая бригада,

– говорится в сообщении.

Даже несмотря на сложные погодные условия, бойцы ВСУ отреагировали оперативно на продвижение врага. Оккупанты прятались от дронов, но операторы следили за их действиями и ликвидировали их точными выстрелами. Пехота, в свою очередь, вела с россиянами стрелковый бой на земле.

Россияне провели неудачный штурм на мотоциклах: смотрите видео

К слову, оккупантов на мототехнике на фронте замечают уже не впервые. Российские войска активно используют мотоциклы, квадроциклы и багги, чтобы быстрее перемещать личный состав. Ранее на Покровском направлении россияне проводили штурм даже на электросамокатах. Враги также привлекают десятки мотоциклов, чтобы приближаться к украинским позициям. Но транспортные средства не защищают их от огневого удара Сил обороны.