Враг штурмовал на мотоциклах: ВСУ уничтожили оккупантов дронами на Краматорском направлении
- Украинские военные остановили наступление российских оккупантов на Краматорском направлении, уничтожив 18 мотоциклистов, два транспортных средства и три бронемашины с помощью дронов.
- Россияне используют мотоциклы, квадроциклы и багги для быстрого перемещения на фронте, но эти транспортные средства не защищают их от ударов украинских сил.
Российские оккупанты пытались наступать на позиции ВСУ, используя мотоциклы, но украинские бойцы остановили их действия. На Краматорском направлении воинам удалось уничтожить врага и его транспорт.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица". Успешное поражение россиян показала 5 отдельная штурмовая Киевская бригада.
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ВСУ остановили наступление россиян на Краматорском направлении
С помощью дронов военным удалось отследить продвижение врага на полях на Краматорском направлении и остановить его. Россияне двигались группой на мотоциклах. Операторам удалось сбросить на оккупантов боеприпасы и уничтожить 18 мотоциклистов, два транспортных средства и три вражеские бронемашины.
Противник решил прорываться мотоциклами – быстро, нахрапом, в плотном тумане. Но финал для них срежиссировала 5 штурмовая бригада,
– говорится в сообщении.
Даже несмотря на сложные погодные условия, бойцы ВСУ отреагировали оперативно на продвижение врага. Оккупанты прятались от дронов, но операторы следили за их действиями и ликвидировали их точными выстрелами. Пехота, в свою очередь, вела с россиянами стрелковый бой на земле.
Россияне провели неудачный штурм на мотоциклах: смотрите видео
К слову, оккупантов на мототехнике на фронте замечают уже не впервые. Российские войска активно используют мотоциклы, квадроциклы и багги, чтобы быстрее перемещать личный состав. Ранее на Покровском направлении россияне проводили штурм даже на электросамокатах. Враги также привлекают десятки мотоциклов, чтобы приближаться к украинским позициям. Но транспортные средства не защищают их от огневого удара Сил обороны.