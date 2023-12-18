Российских вещей не хватает: кто помогает армии оккупантов с амуницией

В России привыкли все делать тихо и озвучивать населению минимум информации. Поэтому вопросы мобилизации, обеспечения войск и в целом боевых действий в Украине в основном умалчивают.

Важные задачи оккупанты решают тихо и в кулуарах. Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, заметив, что когда появилось сообщение о частичной мобилизации, события уже вышли за пределы предусмотренного сценария.

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Могут ли в России объявить мобилизацию

Владимир Путин во время так называемой "прямой линии" уверял, что дополнительных человеческих ресурсов не нужно и все якобы идет по плану. Он даже озвучил цифры, согласно которым в Украине воюют более 600 тысяч россиян. Однако их уже успели опровергнуть.

Российский диктатор является наиболее ненадежным источником какой-либо статистики, ведь в принципе ее не знает. Поэтому его заявлениям не стоит доверять,

– сказал Сергей Асланян.

Замалчивание всего происходящего в России можно сравнить с репрессиями 1937 – 1938 годов, которые еще называли "большим террором".

"Репрессии были ежедневными, людей бросали в тюрьмы, расстреливали, выполняли все планы, но какого-то особого всплеска никто не видел. Когда-то СССР, а сегодня Путин делает все тихо", – отметил ведущий канала "Ходорковский Live".

Однако не следует забывать, что у российского президента действительно есть неограниченный человеческий ресурс. Страна настолько бедна, что единственная возможность для людей заработать деньги – это пойти на войну.

На самом деле, это даже не война России с Украиной, а война Путина с Украиной. Но у него в заложниках находится большое количество бедных, инфантильных и не очень умных людей. Все они пытаются тихо заработать,

– подчеркнул Асланян.

Он добавил, что за чертой бедности находится более 22 миллионов россиян. По меньшей мере, половина из них – это боеспособные мужчины, которым можно пообещать определенную сумму денег, мобилизовать и отправить в Украину.

Есть ли возможность обеспечить этих бойцов

По словам Асланяна, всех необходимых вещей, снаряжения, оружия, по-видимому, не хватает. Но перед российскими властями не стоит задача полностью экипировать всех своих воинов. Ситуацию спасает то, что часть оккупантов воюют в китайской форме. Стрелять они не умеют, но и не особо стремятся научиться.

Добежав до окопа и первого боевого столкновения, многие даже не ставят патрон в патронник. Они не военные, а просто выполняют задачи, потому что так им приказывает командир.

По моей информации, начиная с лета 2023 года, многие бойцы были полностью переодеты в форму, которую сшили в Китае. Поэтому то, что закончится в России, обеспечит Китай,

– подчеркнул Асланян.

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