Российских вещей не хватает: кто помогает армии оккупантов с амуницией
В России привыкли все делать тихо и озвучивать населению минимум информации. Поэтому вопросы мобилизации, обеспечения войск и в целом боевых действий в Украине в основном умалчивают.
Важные задачи оккупанты решают тихо и в кулуарах. Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, заметив, что когда появилось сообщение о частичной мобилизации, события уже вышли за пределы предусмотренного сценария.
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Могут ли в России объявить мобилизацию
Владимир Путин во время так называемой "прямой линии" уверял, что дополнительных человеческих ресурсов не нужно и все якобы идет по плану. Он даже озвучил цифры, согласно которым в Украине воюют более 600 тысяч россиян. Однако их уже успели опровергнуть.
Российский диктатор является наиболее ненадежным источником какой-либо статистики, ведь в принципе ее не знает. Поэтому его заявлениям не стоит доверять,
– сказал Сергей Асланян.
Замалчивание всего происходящего в России можно сравнить с репрессиями 1937 – 1938 годов, которые еще называли "большим террором".
"Репрессии были ежедневными, людей бросали в тюрьмы, расстреливали, выполняли все планы, но какого-то особого всплеска никто не видел. Когда-то СССР, а сегодня Путин делает все тихо", – отметил ведущий канала "Ходорковский Live".
Однако не следует забывать, что у российского президента действительно есть неограниченный человеческий ресурс. Страна настолько бедна, что единственная возможность для людей заработать деньги – это пойти на войну.
На самом деле, это даже не война России с Украиной, а война Путина с Украиной. Но у него в заложниках находится большое количество бедных, инфантильных и не очень умных людей. Все они пытаются тихо заработать,
– подчеркнул Асланян.
Он добавил, что за чертой бедности находится более 22 миллионов россиян. По меньшей мере, половина из них – это боеспособные мужчины, которым можно пообещать определенную сумму денег, мобилизовать и отправить в Украину.
Есть ли возможность обеспечить этих бойцов
По словам Асланяна, всех необходимых вещей, снаряжения, оружия, по-видимому, не хватает. Но перед российскими властями не стоит задача полностью экипировать всех своих воинов. Ситуацию спасает то, что часть оккупантов воюют в китайской форме. Стрелять они не умеют, но и не особо стремятся научиться.
Добежав до окопа и первого боевого столкновения, многие даже не ставят патрон в патронник. Они не военные, а просто выполняют задачи, потому что так им приказывает командир.
По моей информации, начиная с лета 2023 года, многие бойцы были полностью переодеты в форму, которую сшили в Китае. Поэтому то, что закончится в России, обеспечит Китай,
– подчеркнул Асланян.
Что происходит в России: последние новости
- Владимир Путин 18 декабря подал документы для участия в президентских выборах. Он первым прибыл в Центральную избирательную комиссию России, где его лично встретила глава ЦИК. Передавая ей документы, он сказал, что вынужден был завернуть бумагу, потому что ему не хватило места, чтобы написать свое имя, фамилию и отчество.
- Россия планирует испытывать 7 межконтинентальных баллистических ракет в 2024 году. Командир ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев сказал, что минимум за 24 часа до начала пусков об этом проинформируют Вашингтон. Во вражеском минобороны также сообщили, что погрузили новую межконтинентальную баллистическую ракету в шахтную пусковую установку на базе в Калужской области.
- На фронт в Украину попадают даже раненые российские бойцы. Разведка Великобритании сообщает, что оккупантов из подразделений "Шторм-Z", вагнеровцев и донецких боевиков возвращают на боевую службу с серьезными ранами и даже с ампутациями. Особенно плохо относятся к заключенным из отрядов "Шторм- Z". Часто их не могут доставить в больницу, потому что у них нет документов.