Москва планирует испытать всего семь ракет. Сообщается, что Кремль проинформирует Вашингтон о пусках минимум за 24 часа.

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Запуск межконтинентальных баллистических ракет

В пропагандистских СМИ отмечают, что это значительно увеличит боевые возможности войск для адекватного ответа на предполагаемые угрозы для России.

Российский командир рассказал, что планы развития ракетных войск стратегического назначения России предполагают создание и введение в боевой состав современных ракетных комплексов стратегического назначения нового поколения с лучшими характеристиками.

В 2024 году планируется провести семь запусков,

– говорится в сообщении.

Он заявил, что будут продолжены работы по усовершенствованию возможностей маневрирования и скрытия группировки подвижных ракетных комплексов.

В то же время, российский командир напомнил, что во время испытаний комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым оснащением пуски проводились с Ясненского соединения в Оренбургской области.

В минобороны России также сообщили, что российские ракетные войска загрузили новую межконтинентальную баллистическую ракету в шахтовую пусковую установку на базе Козельска в Калужской области, к юго-западу от Москвы.

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