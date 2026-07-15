Заместитель командира 21-го полка беспилотных систем "Лава" в составе 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" Андрей Романчук рассказал 24 Каналу, что на данный момент в этой войне нет стороны, которая одерживает победу. Но причин для оптимизма уже значительно больше.

Украина усиливает свои возможности

По словам военного, сейчас особенно активно идет война в воздухе. Силы обороны Украины способны нанести врагу более чем серьезный ущерб. Враг находится под ударом на различных направлениях.

Мы часто общаемся с коллегами, которые занимаются глубокими ударами. Конечно, это дорогостоящий процесс для государства, но эффективность на очень высоком уровне. Мы, со своей стороны, работаем в зоне средних ударов. Поражаем логистику врага, командные пункты, пункты управления и так далее. Эффект есть. За эти годы у меня значительно больше оптимизма, чем было раньше,

– подчеркнул военный.

Бесспорно, продвижение на фронте зависит от огромного количества факторов. И многие из них существенно улучшились за последнее время. Финансирование продолжается, а Европа наконец-то стала более активно участвовать в оказании помощи. Даже Дональд Трамп относится к Украине несколько благосклоннее.

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При этом дальнейшие шаги России могут оказаться совершенно неожиданными. Возможная атака на те же страны Балтии не является сценарием с нулевой вероятностью.

К чему готовы армии ЕС и НАТО? У меня здесь есть скептицизм. Трудно сказать, что дальше может сделать враг. Один из вариантов – открытие второго фронта. Многие говорят о странах Балтии. Чем это закончится для врага – другой вопрос. А чем это закончится для стран Балтии – большой вопрос. Готовность Украины и других стран к таким сценариям все же разная,

– подчеркнул военный.

Например, в Германии производителей наземных роботизированных комплексов, если не ошибаюсь, где-то 1 или 2. В Украине около 200. Да и цены существенно отличаются.