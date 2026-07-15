Заступник командира 21-го полку безпілотних систем "Лава" у складі 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" Андрій Романчук розповів 24 Каналу, що станом на зараз немає сторони, яка перемагає у цій війні. Але причин для оптимізму вже значно більше.

Україна посилює свої можливості

За словами військового, зараз особливо активно триває війна в повітрі. Сили оборони України мають можливості завдати ворогу більш ніж серйозних збитків. Ворог перебуває під ударом на різних напрямках.

Ми часто спілкуємося з колегами, які займаються діпстрайками. Звісно, це недешевий процес для держави, але ефективність на дуже високому рівні. Ми зі свого боку працюємо в зоні мідлстрайків. Уражаємо логістику ворога, командні пункти, пункти управління і так далі. Ефект є. За ці роки в мене значно більше оптимізму, ніж було раніше,

– підкреслив військовий.

Безперечно, просування на фронті залежить від величезної кількості факторів. І багато з них суттєво покращилися за останній час. Фінансування триває, а Європа нарешті почала сильніша вмикатися у допомогу. Навіть Дональд Трамп дещо прихильніше ставиться до України.

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При цьому подальші кроки Росії можуть бути зовсім несподіваними. Можлива атака на ті ж країни Балтії не є сценарієм з нульовою ймовірністю.

До чого готові армії ЄС та НАТО? В мене тут є скептицизм. Важко сказати, що далі може зробити ворог. Один з варіантів – відкриття другого фронту. Багато хто каже про країни Балтії. Чим це для ворога закінчиться – інша історія. А чим закінчиться для країн Балтії – велике питання. Готовність України та інших країн до таких сценаріїв все ж різна,

– наголосив військовий.

До прикладу, в Німеччині виробників наземних роботизованих комплексів, якщо не помиляюся, десь 1 або 2. В Україні близько 200. Та й ціни суттєво відрізняються.