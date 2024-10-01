Война может продлиться на долгие годы, – Подоляк сказал, при каких условиях это произойдет

Россия 1 октября жестоко обстреляла Херсонскую и Запорожскую области, части которых оккупанты незаконно присоединили в свой состав. Враг всегда утверждал, что защищает здешних жителей, но на самом деле безжалостно убивает их.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что россияне оккупировали украинские территории с намерениями убивать и уничтожать население. По его словам, однозначно, не говорится ни о каком освобождении или развитии захваченных областей.

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Россия пришла разрушать

Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия ведет классическую империалистическую войну. Оккупанты зашли в Украину, чтобы уничтожать наши территории, менять этнический состав населения и осуществлять массовые убийства.

Территории Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и полуостров Крым юридически и фактически являются украинскими,

– сказал советник председателя ОП Украины.

Он отметил, что Россия, осуществляя обстрелы 1 октября по частично оккупированным областям Украины, показывает, что она считает их враждебными.

Если россияне останутся на этих территориях, то мы будем иметь продолжение войны на долгие годы. Все потому, что страна-агрессор может существовать только в состоянии войны. Основным оппонентом для нее всегда будет Украина,

– высказался Подоляк.

Как прекратить войну

Советник председателя ОП объяснил, что не стоит строить иллюзии относительно намерений России или возможности договориться с ней. Единственный способ прекратить войну – "поставить справедливую точку сейчас".

Говорится о принуждении России, в частности, чтобы страна-агрессор поняла, что с Украиной воевать будет слишком дорого и не удастся никогда победить.

Для этого необходимо военное, экономическое и дипломатическое принуждение,

– добавил Подоляк.