Как рассказал 24 Каналу полковник британской армии в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, летнее наступление России сошло на нет. Серьезных изменений на фронте не заметно на протяжении длительного времени.

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Достигли своего предела

Очень наивно надеяться, что можно бросать людей в "мясорубку" и получать какой-то результат. Это системная проблема всей российской армии. Такие методы работы точно не приведут к успеху.

Поскольку подготовка российских военных – минимальная, то они осуществили лишь некоторые атаки. Даже те не довели до конца, их отбили украинские военные. Россия прилагала немалые усилия, но, по сути, результата для российской стороны практически нет,

– подчеркнул полковник британской армии в отставке.

Все это лишь в очередной раз демонстрирует удручающее состояние российской армии. Зимой 2024 года в Кремле рассказывали о масштабном наступлении, о сосредоточении большого количества войск. А по факту – ничего, кроме еще большей смертности среди самих российских солдат.

Мне кажется, что регулярные вооруженные силы России достигли военного предела. Говоря военным языком, они кульминировали, исчерпали свои возможности. Наступательный потенциал закончился, поэтому, не имея успеха на поле боя, они усилили ракетные и дроновые атаки по гражданской инфраструктуре Украины,

– отметил Гемиш де Бреттон-Гордон.

После саммита НАТО, когда европейские страны заявили о выделении 5% на оборону, – мы видим рост оборонных инвестиций и решительную поддержку Украины. НАТО в Европе заняло гораздо более активную позицию, демонстрируя желание вытеснить Россию с украинской территории.

"Теперь ждем, какие действия предпримет президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Пока что он сосредоточен на Ближнем Востоке. Без сомнения, как только он завершит решение внутренних вопросов, снова обратит внимание на Украину", – сказал Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Остается надеяться, что европейские союзники предоставят достаточную поддержку, чтобы Украина смогла развить инициативу и принудить Путина к переговорам о прекращении огня и установлении справедливого мира.