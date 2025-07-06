Як розповів 24 Каналу полковник британської армії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, літній наступ Росії зійшов нанівець. Серйозних змін на фронті не помітно упродовж тривалого часу.

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Досягли своєї межі

Дуже наївно сподіватися, що можна кидати людей у "м'ясорубку" і отримувати якийсь результат. Це системна проблема всієї російської армії. Такі методи роботи точно не приведуть до успіху.

Оскільки підготовка російських військових – мінімальна, то вони здійснили лише деякі атаки. Навіть ті не довели до кінця, їх відбили українські військові. Росія докладала чималих зусиль, але, по суті, результату для російської сторони практично немає,

– наголосив полковник британської армії у відставці.

Усе це лише вкотре демонструє гнітючий стан російської армії. Взимку 2024 року у Кремлі розповідали про масштабний наступ, про зосередження великої кількості військ. А за фактом – нічого, крім ще більшої смертності серед самих російських солдатів.

Мені здається, що регулярні збройні сили Росії досягли військової межі. Говорячи військовою мовою, вони кульмінували, вичерпали свої можливості. Наступальний потенціал закінчився, тому, не маючи успіху на полі бою, вони посилили ракетні та дронові атаки по цивільній інфраструктурі України,

– зауважив Геміш де Бреттон-Гордон.

Після саміту НАТО, коли європейські країни заявили про виділення 5% на оборону, – ми бачимо зростання оборонних інвестицій і рішучу підтримку України. НАТО в Європі зайняло набагато активнішу позицію, демонструючи бажання витіснити Росію з української території.

"Тепер чекаємо, які дії зробить президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Поки що він зосереджений на Близькому Сході. Без сумніву, щойно він завершить розв'язання внутрішніх питань, знову зверне увагу на Україну", – сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Залишається сподіватися, що європейські союзники нададуть достатню підтримку, щоб Україна змогла розвинути ініціативу і примусити Путіна до переговорів про припинення вогню та встановлення справедливого миру.