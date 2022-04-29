Война в Украине не затянется на долгие годы: теперь у нас есть все для победы

США вступают в войну на стороне Украины. В США принят закон о ленд-лизе – а после его вступления в силу это значит, что Украина бесплатно получит неограниченные ресурсы вооружения и обеспечения США, чтобы в максимально короткое время разгромить российскую армию и победить в войне.

После вступления в силу закона о ленд-лизе произойдет снятие всех ограничений на поставки вооружений в Украину.

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Что изменится для Украины

Это означает поставки современных американских танков, зенитно-ракетных комплексов, истребителей, радаров, оперативно-тактических ракетных комплексов, артиллерии, противокорабельных ракетных комплексов, в общем, всей линейки, которые обеспечат полное превосходство Украины над Россией в обычных вооружениях.

Война в Украине не будет затягиваться на долгие годы. Когда НАТО начнет увеличивать поставки современного оружия, российские войска на Донбассе будут снесены высокоточным огнем 155-миллиметровых гаубиц, российскую авиацию выбьют с неба новейшие ЗРК, командные пункты и склады боеприпасов уничтожат огнем РСЗО и ударные дроны.

Принятие ленд-лиза США и поставки НАТО с военной точки зрения означает, что Украина не остановится, никаких компромиссов не будет. Полное освобождение Донбасса и Крыма будет обеспечено массированными ударами новейших боевых средств НАТО, которым российская армия ничего не может противопоставить.

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Высокая цена

Теперь самое важное понимать, что это решение США и НАТО досталось нам тяжелой ценой, и что прямо сейчас наша пехота своей кровью удерживает каждую пядь Донбасса, что гибнут защитники Мариуполя.

И что победу в войне творят люди, и что сроки нашей победы, и сроки поставки вооружений на фронт надо максимально ускорять.

Но теперь у нас есть все инструменты для нашей победы, и когда и как мы ее добудем, зависит уже от нашей организованности и наших умений применить могучий арсенал западной демократии.

Конгресс США окончательно принял ленд-лиз для Украины – что это значит: смотрите видео