О главных новостях 1279 дня полномасштабного российского вторжения, ситуации на фронте и в тылу, заявлениях политиков на международной арене и последствиях российских атак – читайте в материале 24 Канала.
Что происходит в Украине и мире 25 августа?
ВСУ имели успех на Покровском направлении, – ISW
Россия хочет обновить ядерную программу из-за "колоссальных угроз" для ее существования, – СМИ
Ночью россияне массированно атаковали Сумы "Шахедами"
По данным ISW, украинские военные имели успех на Покровском направлении.
Сообщается, что ВСУ вернули под контроль Михайловку (к востоку от Покровска), продвинулись на юг от Мирного (к северо-востоку от Михайловки) и на север от Миролюбовки (чуть южнее Михайловки).
На днях в России заявили, что сталкиваются с "колоссальными угрозами" со стороны Запада. Именно поэтому, по словам россиян, они нуждаются в обновлении своих ядерных возможностей.
О неизвестных "угрозах" начал говорить генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.
По его словам, Россия понимает, что ее "ядерный щит должен только совершенствоваться в ближайшие годы". Какие именно обновления ожидают программу, он не уточнил.
Поздно вечером и ночью в Сумах прогремела серия взрывов. Мэр Александр Лысенко сообщил, что город находился под массированной атакой "Шахедов".
Сообщается, что вражеские БпЛА ударили по территории Сумской громады. Также есть попадания на территории Роменской громады.
Предварительно в обеих громадах без жертв, информация о пострадавших уточняется.