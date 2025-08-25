Про головні новини 1279 дня повномасштабного російського вторгнення, ситуацію на фронті й у тилу, заяви політиків на міжнародній арені та наслідки російських атак – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що відбувається в Україні та світі 25 серпня?
За даними ISW, українські військові мали успіх на Покровському напрямку. Повідомляється, що ЗСУ повернули під контроль Михайлівку (на схід від Покровська), просунулися на південь від Мирного (на північний схід від Михайлівки) та на північ від Миролюбівки (трохи південніше Михайлівки). Днями у Росії заявили, що стикаються з "колосальними загрозами" з боку Заходу. Саме через це, за словами росіян, вони потребують оновлення своїх ядерних можливостей. Про невідомі "загрози" почав говорити генеральний директор Державної корпорації з атомної енергії "Росатом" Олексій Ліхачов. За його словами, Росія розуміє, що її "ядерний щит має лише вдосконалюватися в найближчі роки". Які саме оновлення очікують програму, він не уточнив. Пізно ввечері та вночі в Сумах пролунала серія вибухів. Мер Олександр Лисенко повідомив, що місто перебувало під масованою атакою "Шахедів". Повідомляється, що ворожі БпЛА вдарили по території Сумської громади. Також є влучання на території Роменської громади. Попередньо в обох громадах без жертв, інформація щодо постраждалих уточнюється.
ЗСУ мали успіх на Покровському напрямку, – ISW
Росія хоче оновити ядерну програму через "колосальні загрози" для її існування, – ЗМІ
Вночі росіяни масовано атакували Суми "Шахедами"
