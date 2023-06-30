Оккупанты атаковали Запорожье и Николаевщину: хронология 492 дня войны

Полномасштабная война, развязанная Россией, длится уже более 16 месяцев. ВСУ продолжают контрнаступление для деоккупации всех наших территорий. Российские террористы ночью снова атаковали Украину.

О главных новостях 30 июня, ситуации на фронте, успехах украинских защитников и военных преступлениях российских террористов информирует 24 Канал.

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Отбой тревоги по областям.Глава ОВА отметил, что обошлось без жертв. Загорелось 20 квадратных метров травы и крыша жилого дома. Пожар уже потушен.Виталий Ким заметил, что над Николаевом сбили воздушную цель врага. Обломки рухнули на территории города. Вспыхнул пожар.В Николаевской области отбой тревоги.Повторные взрывы.СМИ пишут о взрывах в Запорожье.В Воздушных силах сообщили, что в Запорожье обстрел баллистики.В Воздушных силах отметили: "Николаев! Оставайтесь в укрытии! Атака "Шахедов" продолжается!"Ким отметил, что наблюдается один объект над областью.В Николаевской области объявили тревогу.Виталий Ким сообщил, что летят дроны в направлении Николаева/Одессы/Херсона.Накануне, 29 июня, в Украину прибыл Майк Пенс, который баллотируется в президенты США. Политик посетил Бучу, Ирпень и Мощун, а еще встретился с Владимиром Зеленским. Обсудили оборону, взаимодействие между украинцами и американцами, сотрудничество по безопасности, важность решительности и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО.