Оккупанты атаковали Запорожье и Николаевщину: хронология 492 дня войны

30 июня 2023, 06:31
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Полномасштабная война, развязанная Россией, длится уже более 16 месяцев. ВСУ продолжают контрнаступление для деоккупации всех наших территорий. Российские террористы ночью снова атаковали Украину.

О главных новостях 30 июня, ситуации на фронте, успехах украинских защитников и военных преступлениях российских террористов информирует 24 Канал.

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02:54 Отбой тревоги по областям.02:34 Глава ОВА отметил, что обошлось без жертв. Загорелось 20 квадратных метров травы и крыша жилого дома. Пожар уже потушен.02:28 Виталий Ким заметил, что над Николаевом сбили воздушную цель врага. Обломки рухнули на территории города. Вспыхнул пожар.02:24 В Николаевской области отбой тревоги.02:12 Повторные взрывы.02:10 СМИ пишут о взрывах в Запорожье.02:08 В Воздушных силах сообщили, что в Запорожье обстрел баллистики.01:39 В Воздушных силах отметили: "Николаев! Оставайтесь в укрытии! Атака "Шахедов" продолжается!"01:35 Ким отметил, что наблюдается один объект над областью.01:24 В Николаевской области объявили тревогу.00:51 Виталий Ким сообщил, что летят дроны в направлении Николаева/Одессы/Херсона.00:02 Накануне, 29 июня, в Украину прибыл Майк Пенс, который баллотируется в президенты США. Политик посетил Бучу, Ирпень и Мощун, а еще встретился с Владимиром Зеленским. Обсудили оборону, взаимодействие между украинцами и американцами, сотрудничество по безопасности, важность решительности и определенности партнеров относительно будущего членства Украины в НАТО.
Автор: Юлія Лобурак