Про головні новини 30 червня, ситуацію на фронті, успіхи українських захисників та воєнні злочини російських терористів інформує 24 Канал.
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Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, триває вже понад 16 місяців. ЗСУ продовжують контрнаступ для деокупації всіх наших територій. Російські терористи вночі знову атакували Україну.
Про головні новини 30 червня, ситуацію на фронті, успіхи українських захисників та воєнні злочини російських терористів інформує 24 Канал.
Дивіться також Мінування ЗАЕС: як Захід покладається на МАГАТЕ та чому ЄС не вводить санкції проти "Росатому"