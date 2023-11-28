Заманивают деньгами: оккупанты набирают женщин в штурмовые отряды
Потери в оккупантов настолько большие, что они уже пытаются завербовать к себе женщин. Предлагают работать как в тылу, так и штурмовать окопы.
Об этом говорится в расследовании российского издания "Важные истории", передает 24 Канал. В частности, этим начали заниматься в группировке "Эспаньола", куда входят так называемые "футбольные фанаты" оккупантов.
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Сколько денег предлагают женщинам
Оккупанты рассказывают, что в их подразделении уже воюют женщины. Они входят как в медицинские группы, так и в отряды штурмовиков, подразделения связи, БПЛА и т.д.
Журналистка издания написала оккупантам в телеграме под видом кандидата. Там озвучили условия "работы".
Первый контракт можно подписать продолжительностью в шесть месяцев. За это время оккупантка может получить 110 – 120 тысяч рублей (около 1200 – 1300 долларов). Во время пребывания в зоне боевых действий зарплата увеличивается вдвое. Второй контракт можно подписать на продолжительность от трех месяцев.
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Также оккупантки получают 50 тысяч рублей (560 долларов) единовременной выплаты после подписания первого контракта. За ранения захватчицам выплачивают от 1 до 3 миллионов рублей (11 – 33 тысячи долларов). А в случае смерти, как там рассказывают, родные получают около 5 миллионов рублей (56 тысяч долларов).
Контракт подписывается с так называемым ЧВК "Редут", куда входит подразделение "Эспаньола". Это позволяет отвоевать несколько месяцев и уехать домой, если им удастся выжить. Если оккупанты подписывают контракт с минобороны России, то не могут его расторгнуть до конца войны.
Потери России в войне против Украины: коротко
- С начала полномасштабного вторжения Россия понесла колоссальные потери среди личного состава и военной техники. Все началось 24 февраля 2022 года.
- С этого времени Россия потеряла 326 440 личного состава. А за 27 ноября эта цифра выросла еще на 860 единиц.
- Также украинские военные уничтожили 5523 вражеских танков, 10285 боевых бронированных машин, 7876 артиллерийских систем, 907 РСЗО, 597 средств ПВО.