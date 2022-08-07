В Никополе призвали жителей проверить телефоны детей: оккупанты придумали "квесты"

оккупанты разными методами пытаются собирать информацию для корректировки своих ударов по украинским населенным пунктам. Спецслужбы врага даже создали для этого специальное программное обеспечение.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко. Район на Днепропетровщине уже долгое время подвергается постоянным обстрелам россиян "Градами".

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"Квесты" россиян

По информации от руководителя Никопольского РВА, спецслужбы россии разработали программу с "квест-задачами". Пользователи фотографируют интересующие оккупантов объекты и участки местности.

После этого снимки с данными геолокации посылаются разработчикам ПО в обмен на денежное вознаграждение. Собранная таким образом информация используется россиянами для нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам украинской инфраструктуры.

К участию в таких "квестах" оккупанты привлекают взрослых и подростков, проживающих на территории Украины.

Пожалуйста, просмотрите содержимое мобильных телефонов ваших детей и в случае обнаружения подобного программного обеспечения – удалите его и проведите разъяснительные беседы,

– призвал Евтушенко.

Чиновник добавил, что в случае обнаружения подобного программного обеспечения в телефонах совершеннолетних граждан к ним будут применены санкции, предусмотренные Уголовным кодексом Украины.

К слову, глава Никопольской РВА напомнил, что информацию о подозрительных лицах жители района могут посылать ему в частные сообщения на официальной странице в фейсбуке. Евгений Евтушко обещает финансовое вознаграждение в размере 100 долларов за каждого подтвержденного коллаборанта.

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