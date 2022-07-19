Из района Золотаревки оккупанты пытаются продвинуться в сторону Донецкой области, – Гайдай
Источник:телеграм Сергея Гайдая
Вооруженные Силы Украины продолжают героически удерживать оборону на небольшой части Луганской области. За прошедшие сутки, 18 июля, оккупанты пытались одновременно штурмовать сразу на четырех направлениях.
Преследуя свою основную цель, а именно оккупацию всего Донбасса, из района Золотаревки россияне пытались продвинуться в сторону Донбасса. Об этом рассказал глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в утренней сводке относительно ситуации в регионе.
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Что происходило в Луганской области 18 июля
Сергей Гайдай сообщил, что небольшую часть территории Луганской области, где Вооруженные Силы Украины держат оборону, россияне за прошедшие сутки продолжили массово обстреливать с помощью авиации и артиллерии, а также наносили ракетные удары.
По населенным пунктам на границе Донецкой и Луганской областей враг четыре раза бил ракетами, а также дважды – из авиации. Кроме того, одиннадцать раз дома мирных украинцев оккупанты обстреляли из артиллерии.
Последствия обстрелов россиянами Луганщины / Фото телеграм Сергея Гайдая
В течение дня россияне пытались одновременно вести штурмовые действия сразу по четырем направлениям в Луганской области. Верхнекаменское противник атаковал сразу с двух сторон – с нефтеперерабатывающего завода и района Золотаревки.
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Оттуда же оккупанты намеревались продвинуться в сторону Донецкой области. Верхнекаменское вместе с тем пострадало от авиационногой удара врага. Кроме того, улучшить свое положение россияне пытались вблизи Белогоровки.
Много где наступление (оккупантов – ред. 24 канал) удалось приостановить, кое-где боевые действия продолжаются,
– заметил Сергей Гайдай.
К слову, глава Луганской ОВА также добавил, что почти непрерывно область и населенные пункты Донетчины, граничащие с Луганщиной, оккупанты обстреливают из ствольной и реактивной артиллерии. Между тем в так называемой "ЛНР" враг начал мобилизовывать даже заключенных, поскольку очень нуждается в человеческом ресурсе для продолжения своих захватнических действий на Донбассе.
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