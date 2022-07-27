Используют как крепость: оккупанты накапливают технику и обустраивают позиции на ЗАЭС

Враг продолжает всеми возможными методами пытаться не допустить контрнаступления ВСУ на южном направлении. На Запорожье россияне, в частности, прибегают к ядерному шантажу.

Действующий городской голова временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что оккупанты начали обустраивать свои огневые позиции на территории Запорожской атомной электростанции. Также захватчики скрываются в жилых кварталах города.

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Тяжелое вооружение россиян на Запорожской АЭС

По словам Дмитрия Орлова, вблизи ЗАЭС россияне стали использовать тяжелое вооружение. Такая ситуация наблюдается уже в течение последней недели.

Оккупанты обстреливают соседнее побережье – город Никополь. Они прекрасно знают, что ВСУ не будут отвечать на эти обстрелы, поскольку они могут повредить атомную электростанцию. Поэтому оккупанты используют Запорожскую АЭС как крепость,

– подчеркнул городской голова Энергодара.

Чиновник также добавил, что в настоящее время среди жителей Энергодара и работников Запорожской атомной электростанции начинают распространяться панические настроения. Ведь они видят, что россияне обустраивают свои позиции на ЗАЭС и в жилых кварталах, подвергая гражданских опасности.

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