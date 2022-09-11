Огромная колонна оккупантов бежала через реку Оскол: как все происходило

Контрнаступление ВСУ нарастает с молниеносной скоростью. Оккупанты бегут из Украины, как крысы с корабля.

Мощно оккупантов гонят из Харьковщины. ВСУ удалось продвинуться более чем на 50 километров за считанные дни и освободить многие города и деревни.

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Как ВСУ гнали колонну россиян

Блогер Денис Казанский опубликовал видео, на котором наши воины наблюдают за большой колонной оккупантов. Те сбегают со скоростью молнии. При этом ребята говорят, что там от 80 до 100 единиц техники.

Такая огромная колонна отступала и убегала через реку Оскол. Но ВСУ наблюдали с неба. Поэтому оккупантам не повезло. На видео присутствует ненормативная лексика, ведь воины потрясены.

Как россияне бегут: смотрите видео

оккупанты бегут по разным направлениям

Сообщали, что на фоне масштабного продвижения ВСУ в Харьковской области российские оккупанты начали бежать из поселка Казачья Лопань. Бегут захватчики в Белгороде. Вражеские войска якобы даже пытались "эвакуировать" местное население в россию.

Бывший сотрудник СБУ и эксперт Института будущего Иван Ступак рассказывал, что украинцы провели прекрасную операцию по дезинформации россиян. Оккупанты готовились к контрнаступлению ВСУ на Херсонщине, а теперь "выгребают" на Харьковщине. Некоторые убегали в одних трусах.

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