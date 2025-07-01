Мир это мучительная мольба тех, кого пытает война, – Лев XIV в обращении к паломникам с Украины

Папа Римский во время обращения к паломникам после воскресной молитвы 6 июля на площади Святого Петра отдельно поздравил паломников из Украины. Лев XIV напомнил о полномасштабной войне, которую начала Россия и подчеркнул необходимость как можно быстрее установить мир.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Что сказал Лев XIV паломникам из Украины

Папа Римский призвал верующих молиться за мир, чтобы Господь вдохновил умы правителей отдавать предпочтение диалогу вместо насилия.

Дорогие, мир является стремлением всех народов и мучительной мольбой тех, кого пытает война. Просим Господа, чтобы он коснулся сердец и вдохновил умы правителей, чтобы они заменили насилие оружия поиском диалога,

– сказал Лев XIV.

В начале своей речи Папа Римский поприветствовал паломников, обратившись к ним со словами:

"Сердечно приветствую вас всех, верующих Рима и паломников из Италии и разных стран. В большую жару этого периода ваше путешествие к Святым Двери является еще более смелым и достойным удивления!"

Впоследствии он отдельно обратился к нескольким группам паломников, в том числе и к греко-католикам из Украины – их присутствие было встречено громкими аплодисментами.

Кроме этого, Папа выразил соболезнования семьям погибших во время наводнения в Техасе.