Война в Украине завершится переговорами, – Остин

Ллойд Остин отметил, что война в Украине в конце концов завершится переговорным процессом. Однако когда это произойдет, пока трудно спланировать.

Об этом глава Пентагона рассказал во время пресс-конференции по итогам заседания "Рамштайн", передает 24 Канал.

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Что сказал Остин о возможных переговорах

Глава Пентагона сообщил, что встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить различные темы. Однако он уточнил, что разговор не касался конкретно плана победы, который президент Зеленский, как ожидается, представит президенту США Джо Байдену и другим мировым лидерам.

В то же время Ллойд Остин отметил, что война в Украине должна в конце концов закончиться переговорами.

Я думаю, что в конце концов этот конфликт будет урегулирован за столом переговоров. Однако когда этот момент наступит, трудно предсказать,

– сказал он.

Остин также подчеркнул, что путь к окончательной победе зависит от ее определения.

"Украина сосредоточена на защите собственной суверенной территории, и мы продолжим делать все для того, чтобы помочь им это сделать", – отметил министр обороны США.

К слову, Ллойд Остин также объяснил, почему США не дают разрешение Украине на удары вглубь территории России западным оружием. Глава Пентагона заявил, что Украина имеет свои средства для поражения целей, которые находятся за пределами досягаемости ракет ATACMS и Storm Shadow.