Переговоры в Стамбуле, атака "Шахедами": хронология 1177 дня войны
Россия не прекращает террор гражданского населения Украины. Агрессор в очередной раз атаковал "Шахедами". Также пытается захватить как можно больше наших территорий.
О главных новостях 15 мая, – последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, – сообщает 24 Канал.
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Городской голова написал, что, по предварительной информации, погибших или пострадавших в результате российской атаки нет. В ОВА заявили, что враг атаковал область ударными беспилотниками с разных направлений. Работала ПВО. КП "Электроавтотранс" Ивано-Франковска заявил, что в связи с объявлением повышенной опасности удара весь коммунальный транспорт прекращает движение. В Луцке были слышны взрывы. Волынская область под атакой "Шахедов". Оккупанты атаковали Ривненскую область ударными дронами. Прогремели взрывы. В Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Россияне атакуют "Шахедами". Силы обороны достигли успеха под Покровском. Наши защитники продвинулись в западной части Мирного и центральной части Лисовки. Российские захватчики продвинулись в направлении Купянска, Торецка, Курахово и Большой Новоселки. В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Работают Силы ПВО. Глава МИД провел встречу с госсекретарем США и сенатором Линдси Грэмом, чтобы донести видение президента Украины относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели. СМИ со ссылкой на представителя США сообщили, что Трамп рассматривал идею поехать в Турцию, если там будет Путин. Владимир Зеленский уже направляется в Анкару.
Есть ли жертвы и пострадавшие в результате атаки на Ивано-Франковск
Весь коммунальный транспорт Ивано-Франковска прекращает движение
Взрывы в Луцке
Взрывы на Ровенщине
Взрывы на Ивано-Франковщине
ISW зафиксировал успех Сил обороны под Покровском и продвижение врага на 4 участках
Какая ситуация на фронте: сводка Генштаба
На Киевщине работает ППО
Сибига встретился с Рубио в Турции
Трамп не поедет в Турцию на переговоры, а Зеленский уже на пути в Анкару, –СМИ
Городской голова написал, что, по предварительной информации, погибших или пострадавших в результате российской атаки нет.
В ОВА заявили, что враг атаковал область ударными беспилотниками с разных направлений. Работала ПВО.
КП "Электроавтотранс" Ивано-Франковска заявил, что в связи с объявлением повышенной опасности удара весь коммунальный транспорт прекращает движение.
В Луцке были слышны взрывы. Волынская область под атакой "Шахедов".
Оккупанты атаковали Ривненскую область ударными дронами. Прогремели взрывы.
В Ивано-Франковской области прогремели взрывы. Россияне атакуют "Шахедами".
Силы обороны достигли успеха под Покровском. Наши защитники продвинулись в западной части Мирного и центральной части Лисовки.
Российские захватчики продвинулись в направлении Купянска, Торецка, Курахово и Большой Новоселки.
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Работают Силы ПВО.
Глава МИД провел встречу с госсекретарем США и сенатором Линдси Грэмом, чтобы донести видение президента Украины относительно мирных усилий и скоординировать позиции в течение этой критически важной недели.
СМИ со ссылкой на представителя США сообщили, что Трамп рассматривал идею поехать в Турцию, если там будет Путин.
Владимир Зеленский уже направляется в Анкару.