Переговоры в Стамбуле, атака "Шахедами": хронология 1177 дня войны

Россия не прекращает террор гражданского населения Украины. Агрессор в очередной раз атаковал "Шахедами". Также пытается захватить как можно больше наших территорий.

О главных новостях 15 мая, – последствиях вражеских атак и новых военных преступлениях оккупантов, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, – сообщает 24 Канал.

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