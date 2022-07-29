Об этом 24 каналу сообщил российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, вскоре даже до последнего "ватника" дойдет осознание того очевидного факта, что россия проиграла войну.

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Можно судить по "благосфере"

По его словам, об изменении настроений граждан россии относительно полномасштабной войны в Украине можно судить по "благосфере". В то же время Пионтковский посоветовал владимиру путину больше опасаться за личную безопасность не столько противников войны, сколько ее безумных сторонников, порожденных его же безумной пропагандой.

Кроме того, Пионтковский отметил, что на многих каналах в россии показывают военного преступника игаря гиркина. Как заметил публицист, он критикует путина, правильно рассказывает обо всех провалах военной стратегии президента россии и обреченности этой войны.

Андрей Пионтковский Российский публицист У путина очень сложное положение. Он выпустил джина, которого уже не может контролировать.

путина хотят отстранить

Как отметил публицист, коллективным сознанием "бункера" владеет идея, что нужно сменить бренд. То есть он подчеркнул, что путина хотят отстранить от власти.

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"Тогда какая-то другая фигура либо выступит с еще более безумной позицией, как этого требуют недовольные путином фашисты, либо под влиянием реальных фактов будут готовы признать поражение и по крайней мере начать серьезные переговоры об отводе на линию 24 февраля", – заявил Пионтковский.

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