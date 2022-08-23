В администрации Байдена есть несколько точек зрения, – Пионтковский о борьбе 2 позиций в США

США оказывают Украине поддержку в борьбе против российской федерации. В то же время в Белом доме существует две точки зрения на задачи и цели Вашингтона в этой войне.

Об этом на стриме, который транслировал 24 канал, сказал российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что борьба этих двух тенденций идет все время.

Читайте также Два открытия для западных экспертов, – Пионтковский сообщил, чем удивила Украина

Какие два взгляда есть у администрации Байдена

Пионтковский отметил, что у администрации президента США Джо Байдена есть два взгляда на цель Вашингтона в российско-украинской войне. Одно крыло твердо формулирует задачу победы Украины. Это, в частности, министр обороны США Ллойд Остин, еще 25 апреля в Киеве четко назвал три цели.

Это победа Украины, полное восстановление территориальной целостности и ослабление россии до такой степени, чтобы она никогда больше не могла повторить подобную агрессию.

– сказал российский публицист.

По его словам, глава Пентагона постоянно повторяет это мнение, в последний раз он заявил о нем на "Рамштайне-4" в конце июля.

В противоположность Остину помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что целью США является не допустить поражения Украины в войне с россией.

Понимаете разницу, слово "победа" Салливан не произносит,

– заметил Пионтковский.

В то же время, добавил российский публицист, Салливан называет задачей США также недопущение эскалации, прямого столкновения с российскими вооруженными силами и третьей мировой войны. Это, в общем, такая капитулянтская программа. Подобное также предлагали президент Франции Эммануэль и канцлер Германии Олаф Шольц.

Пионтковский рассказал о двух взглядах на войну в администрации Байдена: смотрите видео

"Борьба двух тенденций идет все время"

Пионтковский отметил, что эти лица являются наиболее яркими апологетами каждого из двух взглядов на войну в администрации Байдена.

Борьба этих двух тенденций идет все время,

– подчеркнул российский публицист.

Он добавил, что до того состояния, в котором мы сейчас находимся, пройден большой и очень положительный путь. Салливан все еще сохраняет свои позиции, но максимум, что ему сейчас удается – это немного сократить количество и ассортимент вооружения в каждом новом пакете американской помощи для Украины.

Поддержка Украины со стороны США: что известно

США приняли решение о предоставлении нового пакета оборонной поддержки Украине на сумму 775 миллионов долларов. По данным СМИ, он будет включать боеприпасы для HIMARS, десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также многое другое.

В США также считают, что ВСУ могут бить по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Ведь остров является территорией Украины, а захватчики там находятся незаконно.

Разведка США сообщила о ближайших планах российских оккупантов. Как всегда, враг собирается атаковать мирное население. В частности, в ближайшее время оккупанты собрались нанести удар по украинской инфраструктуре. Также под их прицелом оказались государственные объекты.

Кстати – США дадут ВСУ ракеты, которые практически невозможно сбить: смотрите видео