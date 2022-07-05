Россия разрушает украинские города, чтобы двигаться в другие страны, – Маляр

Оккупанты коварно обстреливают украинские населенные пункты. Они не жалеют снарядов и буквально уничтожают все из артиллерии.

Об этом 24 каналу рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, есть много причин, почему оккупанты так зверски обстреливают украинские населенные пункты. Одна из них – захватчики буквально не умеют по-другому воевать.

Важно У России несколько сценариев в войне, – Маляр

Они боятся уличных боев

Анна Маляр напомнила о войне России в Чечне и Сирии. Там оккупанты так же безжалостно "поливали" все подряд своей артиллерией и авиацией. Это свидетельствует и об особом цинизме российской армии, и о ее боеспособности.

Она отмечает, что оккупанты очень боятся уличных боев и прямых столкновений. Там ведь они преимущественно проигрывают. Поэтому россияне пользуются привычной для себя тактикой – обстреливают ракетами, артиллерией и авиацией, чтобы буквально все стереть и продвигаются вперед.

Но они не могут делать это очень эффективно, ведь украинские военные буквально сражаются как львы. Из-за этого оккупанты понесли действительно серьезные потери.

Аппетиты оккупантов значительно больше, чем Украина

Понятно, что российские захватчики не смогут пользоваться инфраструктурой городов и деревень, которые они стерли с лица земли. А им этого и не нужно. Совершенно понятно, считает Маляр, что оккупанты хотят использовать Украину как плацдарм для наступления на другие государства.

То, на чем мы концентрируем внимание западного мира – аппетиты россиян гораздо больше, чем Украина. И то, что мы сегодня защищаем европейские границы – это совершенно очевидно,

– отметила Анна Маляр.

Смотрите полное интервью с Анной Маляр о ситуации в Украине

Напомним, ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что перелом в войне произойдет во второй половине августа. А к концу 2022 года закончится большая часть боевых действий.