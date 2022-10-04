"Народ сам породил Путина": почему на самом деле россияне недовольны войной

Россияне недовольны войной не потому, что гибнут их люди, а потому что им не удается уничтожить украинцев. Лишь после того, как война по-настоящему начнет "стучать" в их дома, они, возможно, поймут, что происходит.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Валерий Дымов. Ранее сообщалось о том, что Украина официально отказалась от переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин .

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В России разочарование, что не уничтожено больше украинцев

Дымов отметил, что в России действительно разочарование не из-за того, что происходит война, а потому, что Путин не уничтожил еще больше украинцев. В частности, почему до сих пор не использовал ядерное оружие, не бил по центрам принятия решений. Поэтому надеяться на российскую элиту или народ не стоит. Единственное, когда после поражения они будут искать виновных, уничтожат друг друга.

На самом деле, во время мобилизации Путин вооружает национальные батальоны, которые могут быть вместе в траншее только во время наступления,

– заметил политолог.

Он добавил, что они будут держаться вместе только для грабежей и издевательств над населением. Однако, когда они будут проигрывать, отступать, потерпеть поражение, сразу будут искать виновных. Они будут беспомощны и разочарованы в том, что они проиграют и кто-то виноват в их поражениях.

"Эти 55 нацменьшинств России будут искать виновных. Буряты будут говорить, что виновны кадыровцы, те будут обвинять предыдущих. Одни фланг сдали, другие посыпались, третьих предали. У победы много родителей, поражение – всегда сирота", – подчеркнул Дымов.

Россияне породили Путина

Политолог продолжил, что на самом деле не Путин родил русских, а народ породил Путина. До начала полномасштабного вторжения в Украину Россия, можно сказать, правила миром. Она принимала важные решения в разных международных организациях, сделала Европу энергозависимой от себя. Теперь же Путин выстрелил в свои 2 ноги, и Россию да в мире уже никто не воспринимает.

Россия сама запустила процессы уничтожения своих мифов о второй армии мира и т.д.,

– подчеркнул он.

Дымов о том, почему на самом деле россияне недовольны войной: смотрите видео

Российские протесты были слабыми

По словам Дымова, он не верил в российские протесты против мобилизации, потому что они не против войны. Война только сейчас начала приходить к ним, сначала в виде повесток, потом придет в виде похорон. Похоже в России происходило в 1914 году, когда они полны энтузиазма и шли воевать против "Тевтонской орды". Однако через 2 года армия посыпалась, и солдаты и матросы пошли сбрасывать царя.

"Сейчас пока они не испытывают угрозы и идут как овцы или жертвенные бараны, но эти процессы также объективны и закономерны", – подытожил политолог.

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