Про це 24 каналу розповів політолог Валерій Димов. Раніше повідомлялось про те, що Україна офіційно відмовилась від переговорів з Росією поки її президентом є Путін.

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У Росії розчарування, що не знищено більше українців

Димов зазначив, що в Росії насправді розчарування не через те, що відбувається війна, а тому, що Путін не знищив ще більше українців. Зокрема, чому досі не використав ядерну зброю, не бив по центрах прийняття рішень тощо. Тому сподіватись на російську еліту або народ не варто. Єдине, коли після поразки вони шукатимуть винних, знищать один одного.

Насправді під час мобілізації Путін озброює національні батальйони, які можуть бути разом у траншеї тільки під час наступу,

– зауважив політолог.

Він додав, що вони триматимуться разом лише для грабежів і знущань з населення. Однак, коли вони програватимуть, відступатимуть, зазнаватимуть поразок, одразу будуть шукати винних. Вони будуть безпорадні й розчаровані в тому, що вони програють і хтось винен у їхніх поразках.

"Ці 55 нацменшин Росії будуть шукати винних. Буряти будуть казати, що винні кадирівці, ті звинувачуватимуть попередніх. Одні фланг здали, інші посипались, третіх зрадили. У перемоги багато батьків, поразка – завжди сирота", – наголосив Димов.

Росіяни породили Путіна

Політолог продовжив, що насправді не Путін породив росіян, а народ породив Путіна. До початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія, можна сказати, правила світом. Вона приймала важливі рішення в різних міжнародних організаціях, зробила Європу енергозалежною від себе. Тепер же Путін вистрілив у свої 2 ноги, і Росію так у світі вже ніхто не сприймає.

Росія сама запустила процеси знищення своїх міфів про другу армію світу тощо і самої себе,

– підкреслив він.

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Російські протести були слабкими

За словами Димова, він не вірив у російські протести проти мобілізації, оскільки вони не проти війни. Війна лише зараз почала приходити до них, спочатку у вигляді повісток, потім прийде у вигляді похоронок. Схоже в Росії відбувалось у 1914 році, коли вони сповнені ентузіазму йшли воювати проти "Тевтонської орди". Однак за 2 роки армія посипалась, і солдати та матроси пішли скидати царя.

"Зараз поки вони не відчувають загрози і йдуть як вівці чи жертовні барани, але ці процеси також є об'єктивними й закономірними", – підсумував політолог.

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