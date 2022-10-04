Про це 24 каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Також він вважає, що Путін використовує погрози про застосування ядерної зброї як шантаж.

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Чи знищують поразки на фронті рейтинг Путіна у Росії

Яковенко зазначив, що рейтинг Владіміра Путіна взагалі є такою собі чарівною цифрою, чимось на кшталт співвідношення невизначеностей Гейзенберга, коли частинку фіксуєш в якійсь координаті, то зникає її імпульс.

Це невловима якась штука. Тому що ніби як соціологи наміряють величезний рейтинг. Він дещо знижується, але все одно дуже великий,

– заявив російський опозиційний журналіст.

Однак, за його словами, коли справа доходить до практичного застосування, з'ясовується, що загалом росіяни якось не надто поспішають виконувати вказівки свого лідера.

Тобто, щойно справа доходить до реалізації цього рейтингу, то тут починається щось зовсім інше. Росіяни не хочуть йти на війну,

– наголосив Яковенко.

Журналіст зауважив, що величезна кількість росіян уже виїхала до інших країн. Дехто просто ховається, не бажаючи йти на мобілізацію. Треті ж покірно йдуть, як барани. Але поки що на фронті їх не видно.

Розумієте, у тоталітарній фашистській країні опитувальна соціологія не працює,

– сказав він.

Яковенко додав, що за непрямими ознаками, тобто за фізичними проявами, можна сказати, що Путіна зараз підтримують, найімовірніше, близько половини росіян. Можливо, більше або менше. Аде вже точно не 70%, про які кажуть придворні соціологи.

Яковенко сказав, чи знищують рейтинг Путіна серед росіян поразки на фронті: дивіться відео

Яка ймовірність ядерного удару Росії

Яковенко зауважив, що Путін дорожить своїм життям. А процедура застосування ядерної зброї, серед іншого, включає проходження через низку офіцерів та генералів, які добре проінструктовані щодо захисту від дурня.

Це той інструмент, той пристрій, який включається в кожну інженерну систему, небезпечну для життя, для того, щоб не було випадкового спрацювання. Я думаю, що в цьому випадку захист від відомого всьому світу зараз дурня також спрацює,

– заявив журналіст.

Тому, на його думку, ймовірність ядерного удару завжди залишається, адже ми живемо у імовірнісному світі. Але вона є невеликою.

А втім, це більше понти та погроза. Тобто ядерна зброя нині не має воєнного значення. Вона має значення або як зброя стримування, або як шантаж,

– сказав Яковенко.

Журналіст вважає, що в цьому випадку Путін використовує погрози про ядерну зброю саме як шантаж.

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