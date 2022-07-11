Подготовка к освобождению Юга продолжается еще с 24 февраля, – Гуменюк

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Владимир Зеленский отдал приказ подготовить план освобождения Юга нашего государства. К тому же успехи ВСУ, в частности на Херсонщине, уже очень заметны.

Ситуацию с деоккупацией региона прокомментировала начальница Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк на брифинге в "Медиа Центре Украина" 11 июля. Чиновник заявила, что подготовка к освобождению Юга продолжается еще с первого дня полномасштабного вторжения России.

Читайте также "Попали в самое главное командование по Херсону": оккупанты подтвердили точную работу ВСУ

Деоккупация Юга уже происходит

Наталья Гуменюк настояла на том, что освобождение южных регионов Украины уже давно продолжается. Это происходит ежедневно, впрочем, для более динамичного продвижения наших защитников и защитниц нашему государству нужно больше западного вооружения.

Подготовка к освобождению Юга продолжается, наверное, с 24 февраля. То есть мы готовы к освобождению Юга и продвигаемся, делаем ежедневно эту работу. То, что оно больше будет соответствовать ожиданиям населения и находящимся под оккупацией – конечно, с получением вооружения, с усилением наших мощностей на артиллерийском направлении, это будет более динамично,

– заметила Гуменюк.

Вместе с тем начальница координационного пресс-центра в очередной раз подчеркнула необходимость соблюдения режима тишины, ведь он очень нужен нашим защитникам и защитницам, чтобы успешно выполнить свою работу. "Только когда работа будет выполнена бесспорно, тогда мы сможем о ней говорить", – подытожила Гуменюк.

К слову, заявление Резникова о приказе президента подготовить план увольнения Юга прокомментировал и сам Владимир Зеленский. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 11 июля он заявил, что задача всех украинских военных, как и каждого гражданина, – это деоккупировать все территории Украины. При этом деталями или планами президент по очевидным причинам делиться отказался.

Последние успехи ВСУ в Херсонской области: коротко

11 июля во временно оккупированном Херсоне в очередной раз были слышны взрывы. Звуки раздавались по направлению Чернобаевки. Что именно взрывалось – пока неизвестно.

В эти же сутки источники 24 канала в разведке сообщили, что ВСУ нанесли мощный удар по силам оккупантов в Херсонской области – около 120 россиян погибли, еще 200 получили ранения, ориентировочно половина из них находится в тяжелом состоянии. За некоторыми "особенно важными" захватчиками из временно оккупированного Крыма даже пригнали более 10 реанимобилей.

Днем ранее, 10 июля, в ОК "Юг" сообщили, что наши защитники и защитницы нанесли мощный огонь по пункту управления росгвардии в Херсонской области. Кроме того, удалось уничтожить сразу 4 склада захватчиков с боеприпасами.

Вас может заинтересовать – херсонка рассказала эксклюзивную информацию о выезде из оккупации: смотрите видео