"Атака БПЛА" в Подмосковье, "повторная высадка" десанта в Крыму: хронология 549 дня войны
Полномасштабная война в Украине длится уже полтора года. Силы обороны наступают, чтобы деоккупировать все наши территории. Россияне продолжают террор мирного населения.
О главных новостях 26 августа, наступление украинских защитников, новых военных преступлениях оккупантов и событиях на международной арене пишет 24 Канал.
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07:52 В Генштабе ВСУ сообщили, что потери личного состава России уже превысили 260 тысяч. Силы обороны ликвидировали еще 640 оккупантов.
03:47 Российские пропагандисты визжат, что над Истринским районом Подмосковья якобы сбили дрон. Отмечают, что, по данным минобороны, он двигался в сторону Москвы. Оккупанты снова объявили план "Ковёр" во всех столичных аэропортах. Рейсы задерживают.
Жители юго-востока Москвы пожаловались на буквально столб огня, который видели из своих окон около половины 4 часов утра.
В России снова пылает: смотрите видео
02:49 NYT, ссылаясь на рассекреченный анализ американской разведки, пишет, что Россия активизирует свои усилия, чтобы распространять в США и Европе выгодные для нее месседжи. Оккупанты пытаются создать долговременную ИПСО.
01:52 Оккупанты паникуют из-за "повторной высадки" украинского десанта в Крыму. В радиоперехвате, полученном военными разведчиками, российский захватчик рассказывает, что речь идет о населенном пункте Новоозерного.
В ГУР констатировали, что подразделения российской оккупационной армии испытывают проблемы с психологической устойчивостью и слаженностью.01:13 Украина начала переговоры с Канадой по соглашению о предоставлении гарантий безопасности. Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.01:03 Воздушные силы подтвердили отбой угрозы атаки баллистическим вооружением.01:02 Отбой в Киеве. После этого карта воздушных тревог продолжила "зеленеть".00:52 Мониторинговые каналы отмечают, что МиГ-31К не взлетал.00:42 Воздушные силы сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения для Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, а также Черкасской областей.00:39 Карта воздушных тревог продолжила "краснеть": Сумская, Днепропетровская, Черниговская области.00:38 Сирены в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Киевской и Киеве.00:35 Воздушная тревога в Донецкой области.00:01 Шесть украинцев застряли в нейтральной полосе между границами России и Грузии. Пятеро из них – бывшие заключенные, которых принудительно перевезли в страну-агрессора Известно, что их не пускают в Грузию. Ситуацию уже изучает МИД.