"Атака БПЛА" в Подмосковье, "повторная высадка" десанта в Крыму: хронология 549 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже полтора года. Силы обороны наступают, чтобы деоккупировать все наши территории. Россияне продолжают террор мирного населения.

О главных новостях 26 августа, наступление украинских защитников, новых военных преступлениях оккупантов и событиях на международной арене пишет 24 Канал.

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07:52 В Генштабе ВСУ сообщили, что потери личного состава России уже превысили 260 тысяч. Силы обороны ликвидировали еще 640 оккупантов.

Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Аналитики ISW отметили, что Лукашенко упорно пытается показать себя независимым лидером. Он стремится убедить внутреннюю аудиторию, что Путин якобы не виновен в сбитии самолета Пригожина. Подтверждение этому будет означать односторонний отказ от договоренностей, которые ранее заключил из ЧВК "Вагнера".

03:47 Российские пропагандисты визжат, что над Истринским районом Подмосковья якобы сбили дрон. Отмечают, что, по данным минобороны, он двигался в сторону Москвы. Оккупанты снова объявили план "Ковёр" во всех столичных аэропортах. Рейсы задерживают.

Жители юго-востока Москвы пожаловались на буквально столб огня, который видели из своих окон около половины 4 часов утра.

В России снова пылает: смотрите видео

NYT, ссылаясь на рассекреченный анализ американской разведки, пишет, что Россия активизирует свои усилия, чтобы распространять в США и Европе выгодные для нее месседжи. Оккупанты пытаются создать долговременную ИПСО.

01:52 Оккупанты паникуют из-за "повторной высадки" украинского десанта в Крыму. В радиоперехвате, полученном военными разведчиками, российский захватчик рассказывает, что речь идет о населенном пункте Новоозерного.

В ГУР констатировали, что подразделения российской оккупационной армии испытывают проблемы с психологической устойчивостью и слаженностью.