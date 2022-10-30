Подоляк рассказал, при каких условиях Украина положит конец правлению Путина

Путин никогда не согласится на позорное тотальное поражение в Украине. Однако его согласия никто не будет спрашивать, когда в Украины будет достаточно ресурсов, чтобы окончательно выгнать врага из страны.

Так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, иностранным партнерам следует перестать бояться Путина.

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Формула победы от Подоляка: чем больше оружия, тем быстрее закончится война

Советник ОП объясняет, что президент России не понимает, что такое современная война. Поэтому Запад должен перестать бояться кремлевского диктатора, его возможности часто переоценивают.

Подоляк добавляет, что, если Украина получит достаточное количество оружия, она сможет победить страну-агрессора. Советник утверждает, что тогда можно будет даже посчитать, через какое время придет конец правлению Путина.

Я могу только повторить: если мы получим танки "Леопард" в достаточном количестве, если мы получим системы РСЗО, если мы получим системы ПВО и системы борьбы с беспилотниками, чтобы закрыть небо, тогда мы сможем положить конец российскому геноциду. Мы также сможем почти математически рассчитать время до конца Путина,

– говорит Михаил Подоляк.

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Когда закончится война в Украине

Недавно руководитель украинской разведки Кирилл Буданов дал прогноз по окончанию войны и победы Украины. Заметим, что глава ГУР не часто делает публичные предположения.

Однако многие озвученные Будановым прогнозы оправдались. В этот раз глава разведки сказал, что в 2023 году Украина победит Россию в войне.

Напомним, что Буданов спрогнозировал "значимые победы" ВСУ до конца 2022 года. Также он уверен, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023 года.

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