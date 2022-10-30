Так вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, іноземним партнерам слід перестати боятися Путіна.

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Формула перемоги від Подоляка: чим більше зброї, тим швидше закінчиться війна

Радник ОП пояснює, що президент Росії не розуміє, що таке сучасна війна. Тому Захід має перестати боятися кремлівського диктатора, адже його можливості часто переоцінюють.

Подоляк додає, що коли Україна отримає достатню кількість зброї, вона зможе перемогти країну-агресорку. Радник стверджує, що тоді можна буде навіть порахувати, через скільки часу прийде кінець правлінню Путіна.

Я можу лише повторити: якщо ми отримаємо танки "Леопард" у достатній кількості, якщо ми отримаємо системи РСЗВ, якщо ми отримаємо системи ППО та системи боротьби з безпілотниками, щоб закрити небо, тоді ми зможемо покласти край російському геноциду. Ми також зможемо майже математично розрахувати час до кінця Путіна,

– каже Михайло Подоляк.

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Коли закінчиться війна в Україні

Нещодавно керівник української розвідки Кирило Буданов дав прогноз щодо закінчення війни та перемоги України. Зауважимо, що очільник ГУР не часто робить публічні припущення.

Однак багато озвучених Будановим прогнозів справдилися. Цього разу глава розвідки сказав, що у 2023 році Україна переможе Росію у війні.

Нагадаємо, що Буданов спрогнозував "значущі перемоги" ЗСУ до кінця 2022 року. Також він переконаний, що ЗСУ зайдуть у Крим до кінця весни 2023 року.

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