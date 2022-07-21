Славянск под ударом: пограничники готовятся к боям за город

российские военные продолжают пытаться захватить Донецкую область. Один из стратегически важных населенных пунктов, которые им необходимо для этого взять под свой контроль, – Славянск.

И именно поэтому враг ежедневно поливает Славянск огнем . Наши же пограничники уже активно готовятся к "теплому" приему кафиров.

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Военные укрепляют окопы

Славянск укрепляется очень хорошо. Значительно мощнее делается линия обороны,

– говорит пограничник Виталий.

Военные подчеркивают, что именно безупречная маскировка оказывает большое влияние на противостояние. Мол, чем лучше скрыты наши позиции, тем ближе можно подпустить к себе врага. А после этого его можно спокойно уничтожать.

Причем готовятся к обороне наши защитники в любых условиях. Они роют шанцы, а параллельно раздаются взрывы. И это те условия, которые для них уже не являются чем-то необычным или особенным.

Наши военные прекрасно понимают, что самая высокая ценность - сама жизнь. Поэтому они и делают большой акцент именно на шансах. Они, рассказывает пограничник с позывным "Гегам", спасли и ему как-то жизнь. Мужчина отмечает, что в случае с обстрелами из "Градов" важны будут даже 20 сантиметров. Мол, если бы он организовал недостаточное оборонительное сооружение, то и перед журналистами сейчас не стоял.

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Врагу будет непросто продвинуться

Пограничник Виталий отметил, что ребята изрядно поработали над линией обороны. Поэтому, чтобы продвинуться в Славянск оккупантам придется попотеть. Более того, они терпят немало потерь, когда будут пытаться идти дальше.

Военные подчеркивают, что для них нет каких-то определенных городов, которые имеют особое значение. Они убеждены, что для Украины сейчас важен абсолютно каждый город.

Напомним, что враг продолжает попытки прорваться к Углегорской ТЭС . Наши военные, конечно, попытки штурма пресекли. Более того, оккупантам пришлось буквально бежать с поля боя. Заметим, что этот объект для них стратегически важен. Как подчеркнули в разведке Великобритании , контроль над ним позволит продвигаться в Славянск и Краматорск.

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