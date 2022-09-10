Совбез ООН не остановит войну в Украине, – политолог Семенюк

В США предложили несколько реформировать Совет Безопасности ООН из-за войны россии в Украине и ее преступлений против украинского народа.

Есть несколько важнее реформирования Совбеза

В частности, речь идет об отказе от использования вето, которое неоднократно применяла россия. Впрочем, Совбез до или после реформирования вряд ли поможет остановить войну в Украине. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк.

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Он считает, что Совбез ООН не заставит россию покинуть наши территории и вывести войска, а потому и смысла тратить много усилий на реформацию нет.

Для нас основное это действия Вооруженных сил Украины на поле боя. Там подписываются победные мирные соглашения. А Совбез ООН или другие международные институции всего-навсего будут верифицировать это как свершившийся акт,

– констатировал политолог.

Он отметил, что нашей стратегической целью является не реформирование Совбеза, а то, чтобы россия понесла наказание. Именно для этого украинские прокуроры с начала полномасштабной войны собирают доказательную базу, так называемый корпус доказательств преступлений россии против украинского народа. Он будет рассматриваться в Международном уголовном суде, где должен быть вынесен соответствующий приговор.

Политолог Семенюк объяснил, есть ли смысл реформировать Совет Безопасности ООН: смотрите видео

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