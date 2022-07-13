Это уже новый этап в войне с оккупантами, – военный эксперт об уничтожении складов с боеприпасами

Украинские военные продолжают активно бить по складам российских оккупантов. В то же время оружие, предоставляемое нам западными партнерами, существенно расширяет такие возможности Вооруженных Сил Украины.

Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Денис Попович. Он отметил, что такое военное вооружение существенно помогло Вооруженным Силам Украины.

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Наступил новый этап войны

Это уже новый этап в войне с оккупантом. Это правила игры, которые теперь задаем мы,

– заявил военный эксперт.

Он подчеркнул, что, например, против HIMARS, которые получила Украина, у российских захватчиков нет никаких средств. То есть, они никак не могут уберечься от такого вида вооружения.

Оккупанты беззащитны перед новым оружием

По словам Поповича, сейчас оккупантам очень тяжело. Он отметил, что российские захватчики лишь теоретически могут надеяться, что какие-то их средства противовоздушной обороны собьют ракеты, запускаемые с HIMARS.

Поскольку у них (российских захватчиков – 24 канал) нет железного купола, то фактически против этих систем оккупанты беззащитны,

– подчеркнул военный эксперт.

Когда будет перелом в войне

В то же время, он отметил, что о новом переломном этапе в российско-украинской войне мы сможем говорить только тогда, когда увидим успешное наступление украинской армии. То есть, когда уничтожение Вооруженными Силами Украины складов и боеприпасов вражеского войска приведет к успешному наступлению нашей армии.

"Тогда это будет перелом", – заметил Попович.

Попович прокомментировал уничтожение складов с боеприпасами: смотрите видео



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