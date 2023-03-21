Истерика окупантов после взрывов в Крыму и прощание с Шароповым: хронология 391 дня войны

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 391 день. Основные боевые действия сосредоточены на Востоке нашей страны, где оккупанты пытаются захватить Бахмут.

24 Канал собрал самые важные события 21 марта в один материал. Что происходило в этот день на поле боя, в тылу и на международной дипломатической арене читайте ниже.

Смотрите также Оружие можно поставлять чуть ли не из Москвы: офицер ВСУ назвал важнейшее направление для России

В Евросоюзе приняли масштабный план по поставке Украине 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов. Это большое количество, но есть определенные нюансы. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что эти снаряды будут произведены в течение 12 месяцев.Россияне ощущают, что Крым еще недолго будет под оккупацией. Поэтому они спешно вывозят с полуострова своих родных. Более того, уже распродают свое имущество.В Киеве в последний путь отправили ученого Бижана Шаропова, погибшего на фронте в 2022 году. Заметим, что Шаропов решил встать в защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Погиб он от рук россиян весной 2022 года. Тогда же, с апреля, его считали пропавшим без вести.Поздним вечером к Джанкою подвезли свежий "хлопок". Впоследствии стало известно о попадании по железнодорожному узлу.