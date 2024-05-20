Президент Болгарии назвал победу Украины в войне против России "невозможной"

Президент Болгарии Румен Радев высказался относительно победы Украины в войне против России. Болгарский глава назвал победу нашего государства над Россией "невозможной".

Радев также связал войну в Украине с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Кроме того, болгарский президент предостерег от негативных последствий в случае продолжения войны в Украине.

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Радев высказался о победе Украины в войне

Президент Болгарии заявил, что продолжение войны является катастрофическим для всех сторон. По словам Радева, война неизбежно влияет на все стороны конфликта.

"Это неизбежно влияет на все выборы – и в Европе, и в США, и везде в мире. На этих и следующих выборах мы будем выбирать между войной и миром. Каждый гражданин обязан это понимать", – сказал Радев.

В ответ на вопрос журналиста о том, какой сигнал донесло покушение на Фицо до Европы, болгарский президент сослался на российское вторжение в Украину.

Неприемлемо представлять продолжение войны и невозможную победу над Россией как единственное возможное решение,

– заявил он.

Радев также сказал, что крайне опасно, чтобы конфликт между Россией и Украиной разгорался и в Европе. В частности, он не хочет, чтобы "голоса за мир встречались выстрелами".

"Попытка убийства европейского премьер-министра радикально настроенным фанатиком из-за его поддержки мира свидетельствует об укоренившейся нетерпимости к инакомыслию и ненависти", – добавил болгарский президент.

К тому же Радев раскритиковал политиков, партии и СМИ за "несправедливое навешивание ярлыков пророссийскости" на оппозиционные голоса. Радев выразил обеспокоенность негативными последствиями такого изображения.

Президент Болгарии предупредил, что если война продолжится, то Украина станет "демографически опустошенной страной, с полностью разрушенной инфраструктурой, промышленностью, производством". По словам Радева, это будет иметь "чрезвычайно серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Европы".

Президент Радев также отметил необходимость политических решений для достижения мира, а не предоставления оружия. Он предупредил, что независимо от наличия оружия, "результат останется тем же", но с потенциально разрушительными последствиями. Радев отметил важность осознания потенциальной "угрозы тысяч жертв и разрушения Украины, если военные действия будут продолжаться".

Румен Радев является пророссийским политиком и решительным противником предоставления военной помощи Украине. Он также попадал в скандалы, где называл войну против Украины – "конфликтом".